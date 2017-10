Romii din Medgidia, în atenţia administraţiei publice locale

Romii din Medgidia, în atenția administrației publice locale

Consilierii locali din Medgidia s-au întrunit, recent, în ședința ordinară a lunii iulie, spre a dezbate și aproba cele 16 proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi. Proiectele au fost inițiate de primarul Valentin Vrabie și în urma prezentării acestora în ședință, toate au întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi admise.La primele puncte, aleșii locali au luat act de încetarea de drept a mandatului consilierului Marius Ciprian Baboș, ca urmare a demisiei acestuia. În acest context, ei au fost nevoiți să valideze mandatul altui consilier aflat pe lista de supleanți, mai exact a social-democratului Constan-tin Pricop.Totodată, aleșii au mai aprobat reconstituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Medgidia, în condițiile Legii nr.155/2010, precum și reconstituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a Medgidiei. În plus, a fost aprobată și rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Medgidia, pe anul 2016.Prezentate cetățenilor în dezbaterile publice din 4 și 15 iulie, proiectele de hotărâre privind „Încheierea unui Act adițional la Contractul de delegare privind activitățile de amenajare, întreținere și înfrumusețare spații verzi și reparații căi de transport nr.2604/01.07.2011”, respectiv „Delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de transport public local de călători în municipiul Medgidia” au fost votate în ședința de consiliu.De asemenea, s-a aprobat și acordarea a două ajutoare de urgență pentru minorii Mario Emanuel Mazîlu și Daria Barbu, în vederea efectuării unor intervenții de specialitate la o clinică din străinătate.În cadrul întâlnirii, consilierii au mai aprobat și planul local de acțiuni privind aplicarea Strategiei de îmbunătățire a situației romilor în municipiul Medgidia. Planul local are ca obiectiv armonizarea principalelor nevoi ale cetățenilor români aparținând minorității rome, sensibilizarea și implicarea instituțiilor publice în problematica romă, promovarea de reglementări pentru o participare mai largă a romilor la actul decizional, precum și sprijinirea acțiunilor specifice.Ultimul punct de pe ordinea de zi a vizat mandatarea primarului municipiului Medgidia, Valentin Vrabie, să semneze Protocolul ce are ca obiect renovarea Policlinicii Spitalului Municipal Medgidia, între Guvernul Republicii Turcia - Președinția Agenției de Cooperare și Coordonare Turcă (TIKA), Municipiul Medgidia și Spitalul Municipal Medgidia.