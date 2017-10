Romeo Rezeanu, din nou, consilier local

Tribunalul Constanta s-a pronuntat, astazi, in dosarul in care fostul consilier local Romeo Rezeanu a contestat Ordinul Prefectului prin care s-a constatat incetarea de drept a mandatului de consilier local."Admite actiunea. Dispune anularea Ordinului nr. 277/21.06.2017 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al Municipiului Constanta al reclamantului si declararea ca vacant a locului de consilier local emis de parat. Dispune obligarea paratului la plata catre reclamant a sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli de judecata. Definitiva. Pronuntata azi 12 10 2017 prin punerea solutiei la dispozitie prin mijlocirea grefei instantei", se mentioneaza in decizia instanței de judecată.