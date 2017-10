Românii nu prea mai ies la vot deoarece sunt chemaţi prea des

Românii nu prea mai ies la vot deoarece sunt chemați prea des

Vicepreședintele PDL Elena Udrea a afirmat că, pe lângă motivele de ordin financiar pentru comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare în 2012, un argument în plus ar fi și faptul că românii nu mai sunt mobilizați să iasă la vot pentru că sunt chemați prea des la urne.Elena Udrea a mai spus că este posibilă comasarea alegerilor printr-o lege.„Argumente ar fi, pentru că, pe de o parte, ne plângem în mod justificat că nu sunt suficient de mulți bani la buget. Este evident că această criză economică nu s-a terminat. 2012 este un an în care trebuie să facem cel puțin două lucruri, din punct de vedere al cheltuielilor. Să avem grijă să nu cheltuim prea mulți bani pe alegeri și să nu cădem în tentația populismului electoral, să începem să facem tot felul de cheltuieli sau să luăm tot felul de măsuri prin care să încercăm să mulțumim electoratul. Lucrurile acestea s-ar putea foarte bine controla dacă nu am avea două serii de alegeri într-un singur an”, a declarat Elena Udrea.Liderul PDL a mai spus că, în plus, în afară de aceste motive, „se pierde și foarte mult timp”.„În anul în care sunt alegerile, în preajma alegerilor și imediat după, nimeni nu mai face nimic. Toată lumea se concentrează pe organizarea alegerilor, pe rezulta-tele alegerilor și atunci patru luni din an sunt compromise. Or, noi nu avem nevoie să oprim motoarele patru luni anul viitor. În plus, încă un argument ar fi acela că românii nu prea mai ies la vot. Un motiv ar fi și faptul că sunt chemați prea des. Am avut la un moment dat, patru ani la rând, în fiecare an, alegeri. Dacă alegerile s-ar întâmpla odată, într-un singur moment, într-un singur an, atunci, cu certitudine că ar fi mai mobilizați și-ar dori mai mult să participe și votul lor ar fi evaluat ca fiind mai important chiar de către ei înșiși”, a mai declarat Elena Udrea.