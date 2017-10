Românii merg la referendum în aceeaşi zi cu europarlamentarele

Românii merg la referendum în aceeași zi cu europarlamentarele

Românii sunt chemați la referendum, în aceeași zi cu alegerile pentru Parlamentul European. Președintele Traian Băsescu a semnat, aseară, decretul de convocare a referendumului privind votul uninominal. Românii vor trebui să răspundă cu DA sau NU la următoarea întrebare: „Sunteți de acord ca, începând cu primele alegeri organizate pentru alegerile parlamentare, toți deputații și senatorii să fie aleși în circumscripții uninominale, pe baza unui scrutin majoritar în două tururi?". Astfel, parlamentarii ar urma să fie aleși după aceeași procedură în care sunt aleși primarii. Traian Băsescu a semnat ieri decretul, făcând apoi o declarație publică în acest sens. Președintele României a subliniat că unul dintre obiectivele introducerii votului uninominal este reformarea clasei politice din țara noastră. Băsescu a subliniat că sistemul de vot propus consolidează legătura aleșilor în Parlament cu electoratul și cu administrațiile locale. „Parlamentarilor li se pare că sunt dumnezei pe lângă un amărât de primar pe care nu-l bagă în seamă", a spus președintele, care a subliniat că parlamentarii sunt desprinși de realitatea comunităților care îi aleg. Băsescu a precizat că introducerea votului uninominal va responsabiliza mai mult partidele, care nu-și vor mai permite să pună sub sigla lor „oameni de proastă calitate". În plus, prin modalitatea de formulare a întrebării, referendumul face imposibilă modificarea legii, astfel că data de la care va fi aplicată legea votului uninominal nu va putea fi schimbată. Astfel, dacă referendumul va fi validat, votul uninominal va fi introdus odată cu primele alegeri parlamentare. Băsescu a precizat că unul dintre motivele pentru care a ales drept dată de desfășurare a referendumului ziua în care sunt organizate alegerile pentru Parlamentul European este utilizarea aceleiași logistici.