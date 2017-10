Românii din diaspora trebuie să se înscrie în registrul Electoral pentru a putea vota

1

si cu asta ce-am rezolvat ?

am o ruda in Grecia care locuieste cu familia pe o insula ( superba mai ales vara ) dar pentru a ajunge pe continent face cam 2 ore dus si 2 inntors cu ferry-boatul apoi 600 km dus intors pina la cel mai apropiat mare oras unde posibil sa se infiinteze vreo sectie de votare, distractia asta il costa o caciula de bani ,deci listele astea sint frectii la picior de lemn.Problema NU a fost rezolvata pentru ca sint foarte multi imprastiati in lume, in zone mai izolate sau tari exotice, acestia tot nu pot avea acces la vreo urna. Deci ?...