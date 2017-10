"România trebuia să facă mai mult ca să respecte statul de drept şi independenţa Justiţiei"

1

RAPORTUL

Continutul raportului MCV era previzibil. Nici n-a terminat bine dl Gray prezentarea raportului si deja iubitii nostri conducatori au si luat atitudinea la fel de previzibila. Antonescu a declarat ca nu stie ce contine raportul fiind scris cu litere prea mici.Chiar daca literele erau de-o schioapa,tot nu l-ar fi putut citi deoarece este scris in limba engleza pe care distinsul social-liberal n-a invatat-o. Oricum,pentru EL, UE nu reprezinta nimic.In schimb,Ponta-copy,alias Robin Hood care ia de la saraci pentru bogati,a demonstrat din nou ca reprezinta un pericol pentru Romania.Duplicitar,mimeaza ca este dispus sa se supuna regulilor UE in calitate de premier. Dar,in calitate de presedinte PSD impreuna cu Cacarau in calitate de presedinte la Senat,este in fruntea parlamentarilor care saboteaza prevederile si intelegerile pe care Romania le-a acceptat cand a solicitat sa intre in UE. Din atitudinea si declaratiile celor doi mai rezulta ca UE si CE sunt in slujba lui Basescu. In sfarsit avem confirmarea ca Basescu este mai tare ca dna Merkel Raportul consemneaza si faptul ca in guvern si Parlament mai exista si stau la loc de cinste elemente penale ca Fenechiu de ex.Este normal.Puscariabilii reprezinta CREMA politica a USL. Calitatea acesteia ne aminteste de crema de bocanci folosita pe vremuri in armata,care se numea VAX si care era atat de tare, incat n-o puteai folosi daca nu scuipai pe ea. Interesant,dar si grav,este faptul ca UE crede ca vinovatii de situatia creata in urma tentativei de lovitura de stat din vara trecuta,sunt in masura si chiar vor sa remedieze ceva.Noi nu credem. Politicianistii n-au nevoie de UE,de Lege si de Ordine.Cu cat este apa mai tulbure,cu atat se poate fura mai usor si incompetenta mai greu de vazut.