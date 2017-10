"România susţine Turcia în procesul de aderare la Uniunea Europeană"

1

punetiva genturile

Din puct de vedere turcia este o ploblema primul caz cu curdistani proveniti din syria yran pakistsn un sfert din tara turca sunt minoritari care .inoritari la randul lor au fam:din tarile provenite ,ar trebui ca turcia sa motifice un act impoetant pentru sederea noilor veniti din tata mama an fiu si rude cu sange rece .din potriva an diplomatie religia este exclusa si important este nr .crescator din tarile emirate !!! Eu cred ca turcia e bine sa mai sta deoparte pana la integrare ue 5 ani -motivul sa asi cunuoasca turcia adevarata fata .... Pentru ca si romania are de asteptat la sengher motivul este coruptia ciau