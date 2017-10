"România şi-a atins toate obiectivele. Vom avea un comandament NATO pe teritoriul ţării"

1

salvati de....Nato

OO,ce veste minunata.Multumim don Presedinte,vom putea dormi ca boul pe coada,Numai ca s-au schimbat datele problemei privind amenintarile belicoase.Rusii nu au,,invadat''Ucraina ,in schimb i-au primit cu bratele deschise pe cei carora nu le-a placut politica celor de la Kiev care au fost ,,votati''numai de,,maidanezi''.Si uite ca la toata parada asta ,,summita'' a razboinicilor intunericului singura masura a fost cresterea aparanta a structurior NATO si date in intretinerea ,,solicitantilor''.O tara ,al carui popor este nemultumit de nivelul de trai , de politica guvernantilor ,de lipsa de coerenta a politicienilor in continuarea atingerii unor obiective si satul de golaneala politicianista,nu poate fi stapanit nici de toate structurile NATO ,mai ales daca este incurajat si de ,,prieteni''.Galceava ucraineana nu a fost rezolvata inca dar cel putin s-a incetat focul,nu mai mor oameni. Si asta nu urma interventiei directe a ,,prietenilor''ci, sau asezat la masa negocierior la sfatul lui Putin si al lui Merkel,cam tarziu ce este drept.Asa ca don,Presedinte mai ai putin si ai scapat de nemultumirea ,,boborului''dar,in niciun caz cu ajutorul NATO ci cu tactica mult mai perversa,lupta politica in imagini ,aparenta si presa scrisa partinitoare