Corina Crețu:

"România riscă să piardă, anul acesta, fonduri europene importante"

Ştire online publicată Miercuri, 31 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Comisarul european pentru politica regională, Corina Crețu, s-a întâlnit, ieri, la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dăncilă.Printre altele, Corina Crețu, a declarat, ieri, că, în cazul în care nu se vor face eforturi majore, România riscă să piardă, anul acesta, fonduri europene importante.„Din punctul nostru de vedere, al Comisiei Europene, vom avea o relație bună și un dialog permanent. Am discutat despre proiectele aflate în lucru și, evident, despre problemele și riscurile cu care România se confruntă. După cum am mai spus, România a făcut progrese, mai ales în ultimele luni, după ce au fost acreditate autoritățile de management și control al fondurilor europene. Practic, din august până acum, s-a ajuns la o rată de absorbție de un miliard de euro, după ce se plecase, după cum știți, de la zero. S-au recuperat pași pierduți anterior, dar chiar și așa ritmul nu trebuie scăzut, dimpotrivă”, a spus Corina Crețu, la finalul întrevederii cu premierul Dăncilă.Comisarul european a menționat că România are o alocare, din fondurile pe care le coordonează, de 20 de miliarde de euro.