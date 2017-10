„România poate adera în 2011 la spaţiul Schengen“

Vasile Blaga:

„România poate adera în 2011 la spațiul Schengen“

Secretarul general al PDL, Vasile Blaga, a declarat, ieri, că aderarea României la spațiul Schengen în a doua parte a anului este un termen realist. Potrivit lui Blaga, aderarea la spațiul Schengen este întârziată doar de probleme politice. „România a îndeplinit, la termen, toate criteriile de aderare la spațiul Schengen. Am avut misiuni de reevaluare pe frontierele aeriene și răspunsurile au fost mai mult decât pozitive. Am văzut și poziția unor miniștri de externe, în special francezi, spun că ar fi o problemă cu utilizarea semnalărilor din sistemul informatic Schengen de către România și Bulgaria”, a afirmat Blaga. Acesta a mai adăugat că, dacă Franța își revizuiește poziția, termenul este realist pentru partea a doua a acestui an.