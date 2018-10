"România nu este cea a corupţilor pe care i-am văzut la Strasbourg"

Președintele USR, Dan Barna:

"România nu este cea a corupților pe care i-am văzut la Strasbourg"

Președintele USR, deputatul Dan Barna, a comentat dezbaterea din Comisia pentru libertăți civile a Parlamentului European (PE) privind situația de la București și, în acest context, a afirmat că România nu este cea a corupților și nici a unei adunări de europarlamentari veniți cu punctaj de la Liviu Dragnea, ci a oamenilor cinstiți.„România nu este cea a corupților pe care i-am văzut la Strasbourg! România nu este a acestei adunări de europarlamentari cu punctaj venit de la Liviu Dragnea și a celor care au măcelărit încontinuu justiția și care au întors armele împotriva cetățenilor pe 10 august. România este a oamenilor cinstiți care au semnat #FaraPenali, a celor care au protestat pașnic pe 10 august, a celor care luptă pentru o justiție dreaptă pentru că vor să trăiască într-o țară europeană”, a spus Barna într-o postare publicată, ieri, pe Facebook.Reamintind de dezbaterile de luni de la Strasbourg, „care au fost despre România dintr-un capăt în altul”, Dan Barna a punctat și în privința avertizărilor ambasadorului Statelor Unite la București și a declarațiilor vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans.„Am asistat la o luptă purtată de aliații noștri în numele românilor, pentru parcursul european și statul de drept din România. De partea cealaltă, am văzut un delir. Am văzut o pleiadă de afirmații disperate din partea unor purtători de cuvânt ai corupției din România, europarlamentari români mințind și manipulând fără rușine în ciuda evidențelor prezentate de Frans Timmermans și de cei câțiva europarlamentari români rămași de partea cetățenilor. Din păcate, am văzut un delir care a cuprins și câțiva europarlamentari români liberali care au sărit să apere corupția lui Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu. România trebuie să rămână pe drumul către statul de drept, lupta anticorupție și valorile europene. Instituțiile europene, aliații noștri europeni și euro-atlantici reacționează la abuzurile PSD-ALDE și la fel trebuie să o facem și noi, toți cetățenii care nu vrem să ne întoarcem cu trei decenii în urmă”, a conchis liderul USR.