România, în serial, la televiziunea chineză

Ştire online publicată Joi, 26 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Prefectul Dănuț Culețu a primit, ieri, vizita oficială a unei delegații din Republica Populară Chineză, condusă de Wang Tieshan, Consulul General al Chinei la Constanța. Din delegație au făcut parte ziariști chinezi de la Televiziunea Guangdong din sudul Chinei și corespondentul Agenției Naționale de Presă Xinhua (China Nouă). Potrivit oaspeților, vizita are ca scop realizarea unui film despre România, producție care va fi difuzată, în serial, la nivel național. Relațiile de colaborare dintre județul Constanța și partea chineză sunt diverse și, de-a lungul timpului, s-au derulat în diferite domenii de activitate. ,,Am certitudinea că relațiile economice dintre Româna și China se vor dezvolta rapid, deoarece Portul Constanța reprezintă o deschidere între Orient și Occident. Instituția Prefectului Județului Constanța va fi suportul acestor relații și am convingerea că la nivelul autorităților există disponibilitatea de a sprijini aceste colaborări. Ne dorim să colaborăm chiar și în domeniul educațional pentru că aceasta este cea mai importantă componentă a formării unei națiuni moderne și mai avem, cu siguranță, multe de învățat” , a declarat Prefectul Dănuț Culețu la finalul întrevederii.