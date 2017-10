România, chemată la Bruxelles să explice modificările aduse statutului parlamentarilor

Președintele Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, a anunțat, joi, la Iași, că se va întâlni cu secretarul general al Consiliul Europei săptămâna viitoare pentru a explica modificările aduse la Statutul senatorilor și deputaților și faptul că nu s-a realizat o extindere a imunității acestora. Zgonea a fost întrebat despre intenția anunțată de secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, de a fi analizată modificarea Statutului parlamentarilor în ceea ce privește imunitatea aleșilor. "Am vorbit cu domnia sa, i-am explicat care este situația, agenția Reuters a deformat adevărul. Eu am transmis și editorului-șef de la agenția Reuters punctul nostru de vedere, al Parlamentului României, și am programat o întâlnire cu secretarul general pentru săptămâna viitoare la Bruxelles. I-am explicat mot-a-mot că nu se poate într-o lege organică dintr-un stat democratic european să poți să extinzi imunitatea scrisă în Constituție, chestiune pe care și domnia sa o știe, și i-am spus că tot ceea ce scrie în textul Statutului deputatului și senatorului înseamnă închiderea unor recomandări negative în MCV și păstrarea recomandărilor de la Comisia de la Veneția", a declarat Zgonea. Președintele Traian Băsescu a declarat, miercuri, că va decide privind promulgarea Statutului parlamentarilor ținând cont și de independența justiției și de principiul egalității în fața legii. "Știți că nu am obiceiul să mă pronunț pe legi votate care nu-s sosite încă la promulgare. Vă asigur că, după ce va veni la promulgare, voi analiza cu atenție și voi lua decizia corectă, atât din punct de vedere constituțional, cât și din punct de vedere al independenței justiției și al egalității în fața legii", a declarat Băsescu, întrebat de presă în legătură cu promulgarea acestei legi adoptate marți de plenul reunit al Parlamentului.