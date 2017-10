România, avertizată de Comisia Europeană: Nu vedeţi că vă vindeţi ţara?

România, avertizată de Comisia Europeană: Nu vedeți că vă vindeți țara?

Ştire online publicată Vineri, 20 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Deputatul Marius Pașcan a declarat, ieri, într-o conferință de presă că între 40 și 70 la sută dintre terenurile agricole ale României au fost vândute străinilor, fapt ce ar preocupa inclusiv Comisia Europeană, iar în acest sens i-a adresat o interpelare ministrului Agriculturii, Petre Daea, prin care i-a solicitat să îi comunice dacă se are în vedere modificarea legislației cu privire la înstrăinarea suprafețelor agricole.„Deci Comisia Europeană zice, tradus simplist, «Nu vedeți că vă vindeți țara și nu faceți nimic pentru a contracara acest fenomen?». Cu atât mai mult cu cât predecesorii ministrului Daea au anunțat că au în lucru un proiect legislativ pentru a proteja patrimoniul agricol al țării. Și eu îl întreb pe domnul ministru Daea, ce părere are despre de faptul că suntem undeva între 40 și 70 la sută terenuri agricole fertile vândute către cetățeni străini și dacă are de gând să facă ceva în acest sens?”, a spus Marius Pașcan, citat de Agerpres.Acesta a spus că, în interpelarea adresată ministrului Petre Daea, a scris că fenomenul vânzării terenurilor către străini este văzut drept „îngrijorător” de către Comisia Europeană, care ar fi comandat un studiu în acest sens unui institut de cercetare din Olanda.