România are şanse mari de intrare în Schenghen în 2011

România are șanse mari de intrare în Schenghen în 2011

Deputatul Ovidiu Ganț (FDGR) a declarat, ieri, că România are șanse mari să adere la spațiul Schenghen în 2011, însă decisiv va fi raportul UE pe justiție, adăugând că Germania și-a nuanțat mult poziția față de această chestiune, transmite corespondentul NewsIn. „Poziția Germaniei este mult mai nuanțată acum, discuția a luat o altă turnură. Dacă raportul pe justiție va fi unul pozitiv, atunci șansele vor fi foarte mari. Ei știu că din punct de vedere tehnic lucrurile stau bine”, a spus Ganț, după ce a avut mai multe întâlniri cu reprezentanți ai liderilor politici din Germania. Ovidiu Ganț a adăugat că România nu are motive să se opună eventualelor modificări ale criteriilor de aderare și în special privind reintroducerea temporară a controalelor la granițe. „Trebuie să ne gândim că poate și noi vom avea nevoie de acest lucru. Sunt destul de mulți indivizi care vin din sud - Bulgaria, Grecia, Turcia - și care fac diferite lucruri pe aici. Așa că, am putea reintroduce temporar controlul la granița cu Bulgaria, până când se rezolvă problema cu acei indivizi”, a explicat Ganț. Acesta a mai spus că Germania a abandonat și ideea ca aderarea României să se facă în primă fază doar cu aeroporturile. În privința celorlalte țări care s-au opus aderării României la spațiul Schenghen în martie 2011, Ganț susține că nu are informații dacă acestea și-au schimbat poziția.