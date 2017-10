"România are nevoie de un master plan care să includă domeniile naval şi aerian"

Deputatul Mihai Lupu:

"România are nevoie de un master plan care să includă domeniile naval și aerian"

Parlamentarul constănțean Mihai Lupu a susținut o declarație politică în Camera Deputaților, lansând un apel public către colegii săi pentru mobilizarea tuturor forțelor politice din România într-un proiect vital pentru dezvoltarea țării prin finalizarea și adoptarea unui master plan general de transport.Lupu a spus că, în ultimele săptămâni, a fost adusă în atenția opiniei publice o nouă etapă privind definitivarea acestui proiect de interes național, un demers ce trebuie urgentat și formalizat într-o formă convenită de către toate partidele politice, într-un consens care să asigure viabilitatea și implementarea sa în termenii conveniți.„Nu ne mai putem permite nicio zi de întârziere, nicio dispută sau interes politic care să perturbe acest proces, concluzie atinsă inclusiv în cadrul vizitei de lucru pe care Comisia pentru Transporturi a avut-o, săptămâna trecută, la sediul Ministerului Transporturilor, cu domnul ministru Ioan Rus. Am încredere că am atins maturitatea politică necesară pentru a găsi un echilibru privind infrastructura națională de transport astfel încât să nu prioritizăm doar proiectele rutiere, ci și cele ce țin de sectorul naval și aerian. Cu regret trebuie să constat că master planul prezentat opiniei publice și inclusiv comisiei parlamentare pentru transport la ultima ședință de lucru dirijează doar 5% din fondurile europene către aceste sectoare de transport. Or, dacă luăm modelul altor țări, precum Italia, Elveția sau Germania, vedem că procesul este în curs de inversare, adică se acordă un sprijin mai mare pentru transportul aerian și naval, în sensul descărcării autostrăzilor. Mai mult, România dispune de aproape 1.000 de kilometri deschidere la Dunăre, în timp ce Portul Constanța este, în acest moment, pe primul loc în UE în privința volumului de tranzacționare pe piața cerealelor. Avem, în fapt, o poartă a Europei care nu beneficiază de interconexiuni cu transportul feroviar, spre exemplu, sau cu autostrăzile din noul proiect”, a declarat deputatul Mihai Lupu.El a mai adăugat că, în calitate de deputat de Constanța și de președinte al Comisiei pentru Transporturi, consideră că lucrurile trebuie făcute temeinic, în așa fel încât toate problemele de transport să fie rezolvate.„Vorbim despre un master plan general de transport ca proiect de interes național, din care nu trebuie să lipsească sectorul naval și cel feroviar. În absența finanțărilor pentru aceste două infrastructuri, perspectivele economice ale României sunt limitate pentru următorii ani într-un context internațional care ne obligă să acordăm o atenție sporită mediilor și activităților cu un grad redus de poluare și care pot susține dezvoltarea unor zone în prezent vitregite”, și-a încheiat declarația deputatul constănțean liberal Mihai Lupu.