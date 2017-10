"România are nevoie de parlamentari cinstiţi şi pregătiţi să lucreze în slujba oamenilor"

Liberala Ana Marcu:

"România are nevoie de parlamentari cinstiți și pregătiți să lucreze în slujba oamenilor"

- Este adevărat, Parlamentul României se află la cel mai scăzut nivel de încredere și acest fapt reprezintă, înainte de toate, o vulnerabilitate. Un stat democratic se bazează pe un Parlament puternic. Când vorbim de Parlament este bine să avem în vedere nu atât clădirea Parlamentului cât parlamentarii care au populat acea clădire și obiceiurile lor proaste care au „asigurat” acest nivel de încredere. Tocmai de aceea candidez, pentru că încrederea în Parlamentul României se poate recâștiga cu oameni noi și profesioniști. Avem nevoie de un Parlament curat, onest și care pune în centrul activității sale încrederea oamenilor. Partidul Național Liberal propune pentru aceste alegeri parlamentare 100 de oameni noi, bine pregătiți, gata să înceapă să lucreze în slujba cetățenilor. Acesta ar fi un motiv, dar la fel de bine vă spun cinstit că m-am săturat de aroganța și suficiența anumitor politicieni. Aroganța și suficiența acestora au fost susținute de apatia multora dintre alegători. Este bine să urmărim atent viața politică, să ne exercităm drepturile, iar duminică, 11 decembrie, să mergem la vot. Numai așa vom avea un Parlament capabil să ne câștige încrederea.- Corect ar fi să le spun constănțenilor de ce lista propusă de PNL merită votată. Fac parte din această listă și pot afirma, fără vreo urmă de îndoială, că oamenii propuși de Filiala Constanța a Partidului Național Liberal pentru Parlamentul României au respectat criteriile de integritate, sunt onești, au cariere solide bazate pe rezultatele muncii lor și sunt foarte determinați să producă schimbarea de care avem nevoie. În sprijinul celor spuse de mine, rog cititorii să intre pe site-ul lansat de Mișcarea Civică Inițiativa România și să se intereseze despre candidații propuși de partidele politice. Acolo vor vedea că aceștia au fost analizați pe trei criterii: integritate, stat de drept și traseism. Candidații PNL Constanța sunt cel mai bine poziționați în topul realizat pe acest site.- Consider că Parlamentul României nu a suferit de lipsa proiectelor personale. Votarea pensiilor speciale a fost proiectul personal și de suflet al parlamentarilor Partidului Social Democrat. În schimb, cred că a lipsit grija pentru coerență și simplificare legislativă. Asta nu înseamnă că nu e nevoie de inițiative legislative. Doar că acestea trebuie să facă parte dintr-o strategie clară a partidului care, pusă în practică, își atinge scopul declarat. Partidul Național Liberal a gândit o astfel de strategie, iar proiectul care face parte din această strategie și asupra căruia îmi voi aduce cu siguranță contribuția, este aplicarea generalizată a cotei unice și reducerea presiunii fiscale pe forța de muncă. Ne interesează să aducem la suprafață munca la negru. Statistica indică o cifră de aproximativ un milion de oameni care lucrează, în prezent, la negru.- Până în prezent, alături de colegii mei din PNL Constanța, am avut deplasări în peste jumătate din localitățile din județ. Tematica problemelor diferă în funcție de locul unde ne aflăm. Dacă ne referim la municipiul Constanța, oamenii reclamă probleme punctuale ce țin mai mult de administrația locală, de la lipsa parcărilor, a spațiilor verzi, transport inadecvat, până la prețul gigacaloriei. În ceea ce privește activitatea parlamentară, mesajul oamenilor este direct și cât se poate de simplu: „lucrați pentru oameni și pentru binele acestei țări”.- Acest domeniu, chiar dacă nu este în aria mea de expertiză profesională, mă interesează pentru că se poate constata foarte ușor că România este țara discrepanțelor. Avem olimpici internaționali și, în același timp, avem o rată îngrijorătoare de abandon școlar. Partidul Național Liberal propune măsuri concrete în trei direcții: reducerea abandonului școlar, prin generalizarea programului „masă caldă în școli”, decontarea integrală a navetei pentru elevi și creșterea etapizată la valoarea de 200 lei a alocațiilor pentru toți copiii. Suplimentarea graduală a locurilor în școli, astfel încât să ajungem la un învățământ într-un singur schimb în toate școlile este un alt proiect în acest domeniu. De asemenea, ne dorim să promovăm învățământ dual în scopul creșterii numărului de absolvenți de școli profesionale, cu calificări reale și adaptate la cerințele pieței muncii.- Mai mult ca oricând, în luna decembrie, oamenii trebuie să iasă la vot. Pe data de 1 decembrie am sărbătorit Ziua Națională a României, iar în 22 decembrie se împlinesc 27 de ani de la Revoluție. Atât istoria, cât și respectul datorat celor care au ales să-și sacrifice viața pentru drepturile noastre ne obligă să mergem la vot. Pe data de 11 decembrie noi toți vom decide structura politică a Parlamentului. Partidul Național Liberal este singura alternativă de dreapta viabilă. Votați cu încredere lista propusă de PNL!PNL Filiala Constanța, SC Cuget Liber S.A., CUI atribuit de AEP – 1116004.