„România are nevoie de o formaţiune de dreapta puternică“

Mihai Răzvan Ungureanu:

„România are nevoie de o formațiune de dreapta puternică“

Președintele Forței Civice, Mihai Răzvan Ungureanu, susține că România are nevoie de o formațiune politică de dreapta puternică, nesubminată de interesele unuia sau altuia, adăugând că programul pe care dreapta îl va prezenta alegătorilor are o importanță mai mare decât persoana care va candida în toamnă la prezidențiale.„Vremea orgoliilor a trecut și a devenit irelevant cine și în jurul cui se va uni dreapta. România are nevoie de o formațiune politică de dreapta puternică, nesubminată de interesele unuia sau altuia. Mai important decât persoana celui care va candida în toamnă este programul pe care dreapta îl va prezenta poporului român. Suntem datori să punem deoparte tot ce ne desparte. Cine nu va face acest lucru va fi vinovat pentru eșecul de la prezidențiale și pentru capitularea dreptei în următorii zece ani”, a afirmat Ungureanu, într-un comunicat de presă.El a mai precizat că a convocat, astăzi, Biroul Permanent al partidului, ședință în cadrul căreia va fi analizat rezultatul obținut de FC la europarlamentare.