România are la îndemână toate instrumentele pentru a nu ajunge în situaţia Greciei

Potrivit președintelui Traian Băsescu,

România are la îndemână toate instrumentele pentru a nu ajunge în situația Greciei

În contextul anunțurilor făcute zilele trecute și al „spaimelor transmise de către oameni mai mult sau mai puțin avizați și bine-intenționați cu privire la situația României”, președintele Traian Băsescu a susținut ieri o conferință de presă pentru a aduce noi explicații asupra măsurilor adoptate împotriva efectelor crizei economice. Șeful statului a declarat, ieri, că România „poate ajunge, dar în nici un caz nu este” în situația Greciei și are la îndemână toate instrumentele pentru a evita o asemenea situație. Traian Băsescu a mai afirmat că „statul român, în paralel cu dezvoltarea sistemului democratic, atât cât este el, s-a dezvoltat și ca un stat clientelar”, adăugând că sistemul politic, dar și social dezvoltat în România este „un sistem bolnav”. „Boala sistemului de pensii“ Potrivit președintelui, sistemul de pensii este afectat de lipsa resurselor pentru a plăti pensiile la nivelul la care ele sunt fixate acum. El a remarcat că României îi lipsesc 500 de milioane de euro pentru a putea plăti pensiile la timp și din acest motiv a propus reducerea acestora cu 15%. De asemenea, el a făcut referire și la „boala sistemului de pensii”, explicând că în prezent există 1,3 milioane de pensionari fără stagiu complet, 1,2 milioane de pensio-nari cu stagiu complet și 906.000 pensionari pe caz de boală. „Cred că orice om s-ar întreba de ce în ulti-mii 2- 3 ani s-a produs o creștere explozivă a numărului pensionarilor pe caz de boală”, a spus Traian Băsescu. El a dat exemplul județului Bihor, unde 32,9% din pensionari au fost pensionați pe caz de invaliditate. Clientelismul în sistemul social Traian Băsescu a prezentat și situația actuală a sistemului social: în prezent există circa 200 de ajutoare sociale de care românii pot beneficia, ajutoare care costă, anul acesta, peste două miliarde de euro și de ele beneficiază circa șapte milioane de români. În opinia sa, „mare parte din aceste ajutoare sunt nejustificate și reprezintă o altă formă de clientelism, ele au fost de regulă acordate ori la început, ori la sfârșit de mandat și vizau efecte electorale: la început - consolidare, la sfârșit - vot”. Restructurarea masivă a aparatului bugetar În privința aparatului bugetar al României, Traian Băsescu a accentuat necesitatea modernizării sale, cu sau fără asistență de la FMI, precum și importanța optimizării costurilor „cu acest aparat extrem de ineficient”. „Cifrele care m-au făcut să fiu foarte determinat în a susține aceste măsuri: pentru 2004 - 2005 cheltuielile cu aparatul bugetar erau de 17 miliarde de lei. În 2010 sunt 43,6 miliarde de lei, în doar cinci ani. Perioada veseliei fără limite de introducere a oricărui tip de spor, angajări fără limite, voturi să iasă, ne-a adus aici”, a mai declarat el. Întrebat despre situația angajaților Administrației Prezidențiale, Traian Băsescu a declarat că 25 la sută dintre ei „vor pleca acasă”. Programul măsurilor va fi conturat miercuri Băsescu și-a mai exprimat speranța ca miercuri să discute cu Guvernul ansamblul măsurilor pentru reducerea cheltuielilor publice, menționând că apoi va sta la dispoziția reprezentanților pensionarilor sau sindicatelor pentru a oferi explicații. Șeful statului a fost de părere că, fără a avea ansamblul de măsuri, ar fi prematur să angajeze discuții cu aceste categorii. „Cea mai bună opțiune a fost aceea pe care noi am luat-o. Pentru a adopta soluția au fost consultări temeinice, cu proiecții pentru 2012 - 2013, cu Guvernul și Banca Națională”, a mai spus Băsescu. Moment decisiv „Dacă programul nu se duce la îndeplinire, se recurge la măsura cu care a venit Fondul la București, creș-tere de fiscalitate și de reducere în sistemul bugetar. Dacă pierdem trenul de reducere a cheltuielilor intrăm într-o spirală foarte rea. Suntem în momentul în care ne cam decidem soarta. Încă suntem într-o situație în care suntem în regulă. Ratarea acestui program ne scoate de pe piețe și nu se poate reveni decât la formula inițială”, a spus pre-ședintele în aceeași conferință de presă. Situația Guvernului Boc Președintele Băsescu a declarat, răspunzând unei întrebări, că nu crede că Guvernul Boc ar trebui să demisioneze, apreciind că ultimul lucru de care România are nevoie este o criză politică. În plus, Băsescu a precizat că premierul Emil Boc nu i-a spus, cel puțin până acum, că ar dori să se retragă din fruntea Guvernului, menționând că astfel de discuții nu se poartă de multe ori, ci o singură dată. „Un gest extraordinar“ „Ar fi extraordinar dacă politicienii ar renunța la salariile de la stat. Renunțarea la salariile politicienilor ar fi un gest extraordinar. Măcar din punct de vedere simbolic. Este un gest pe care toți l-ar putea face până la 31 decembrie. Ar fi un gest psihologic, aceste salarii totalizate nu cred că permit majorarea vreunei pensii. Dar gestul ar fi unul de solidaritatea. Aici nu vorbim doar de salarii, ci și de sume forfetare”, a mai spus Băsescu. Renegocierea acordului cu FMI Cât privește acordul cu Fondul, șeful statului nu a exclus renegocierea acestuia. „Este posibilă renegocierea acordului cu Fondul și să spunem «ne oprim, populația nu acceptă măsurile și renegociem acordul cu Fondul». Renegocierea acordului cu FMI ar însemna pierderea tranșei din iunie. Avem urgența nevoii de a încasa tranșa din iunie”, a încheiat Băsescu.