„România are interesul ca Republica Moldova să-şi recapete integritatea teritorială”

Traian Băsescu:

„România are interesul ca Republica Moldova să-și recapete integritatea teritorială”

Ştire online publicată Vineri, 20 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„România are interesul ca Republica Moldova să-și recapete integritatea teritorială”, a declarat ieri președintele Traian Băsescu, după o întâlnire avută la Iași cu premierul de la Chișinău, Vlad Filat, informează HotNews.ro. El a răspuns astfel unor comentarii apărute după reținerea la Moscova a unui diplomat român despre care presa rusă susține că era în căutarea unor informații legate de Republica Moldova și Transnistria. „Interesul nostru este legat de lucrurile în care credem”, a spus Băsescu adăugând: „credem că niciunui stat nu i se poate ocupa o parte din teritoriu”. Corespondentul HotNews.ro, Andrei Cucu, a transmis că Băsescu și Filat au făcut și o vizită la sediul unde se va deschide luna viitoarea Consulatul Republicii Moldova la Iași. Serviciul Federal de Securitate (FSB) din Rusia a anunțat că diplomatul român Gabriel Grecu, arestat luni la Moscova sub acuzația de spionaj, ar fi încercat să obțină informații militare secrete. Grecu a fost reținut în urma unui flagrant realizat într-un magazin din capitala rusă. FSB a spus că asupra lui Grecu s-au descoperit „obiecte specifice activității de spionaj”. Diplomatul român a fost declarat „persona non grata” și a fost obligat să se întoarcă în țară. „Komsomolskaia pravda” a scris, citând experți ruși, că serviciile speciale românești susțin în totalitate sentimentele naționaliste ale forțelor politice din Republica Moldova. „Nu este niciun secret că ținta de interes a Bucureștiului îl constituie teritoriul țărilor limitrofe, care, mai devreme sau mai târziu, vor trebui să intre pe cale pașnică în componența României: este vorba de Moldova, Transnistria, regiunile Odessa și Cernăuți”, a scris publicația. FSB arată că începând din 2008 serviciile române și-au intensificat activitatea sub scutul ambasadei din Moscova. Spionii au încercat să facă rost de informațiile care îi interesau atât de la cetățeni ai Moldovei, cât și de la ruși.