„România are astăzi şansa de a se dezvolta sănătos“

Deputatul Florin Gheorghe:

„România are astăzi șansa de a se dezvolta sănătos“

În urmă cu câteva zile, deputatul UNPR Florin Gheorghe a atras atenția, prin intermediul unei declarații politice, asupra capcanelor care se pot ascunde în spatele statisticilor care arată evoluții favorabile ale economiei.„Din păcate, constatăm că, la nivelul întregii Uniuni Europene, guvernele au devenit captivele cifrelor statistice. Crește PIB-ul, cresc exporturile, cresc profiturile, crește economia spun la unison cei care sunt responsabili cu actul guvernării, pierzând din vedere faptul că, în cele mai multe dintre cazuri, cifrele pozitive ale statisticii nu se răsfrâng asupra întregii populații europene și bunăstarea nu ajunge în toate casele”, a spus deputatul constănțean Florin Gheorghe.El a explicat că, această polarizare socială este devastatoare atât pentru democrație, dar și pentru încrederea europenilor în capacitatea economiei de piață în a le aduce bunăstare. Parlamentarul a mai adăugat că România are datoria de a învăța din greșelile statelor occidentale, care, deși se laudă în statistici cu venituri naționale uriașe și în creștere, au încă o populație săracă extrem de numeroasă.„România nu are voie să facă aceleași greșeli. România are astăzi șansa de a se dezvolta sănătos, armonios și de a împărți bunăstarea către întreaga societate. Pentru aceasta este nevoie de un cadru legislativ armonios care să pună interesul omului deasupra capitalului, iar cetățeanul să fie tot mai frecvent privit ca om, cu nevoi, cu dorințe, cu aspirații. Pentru aceasta România are nevoie de școli performante, de spitale bine dotate și atractive pentru medici, de investiții publice și private care să genereze locuri de muncă și salarii decente”, a susținut deputatul Florin Gheorghe în cadrul declarației politice.