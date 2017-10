Premierul Emil Boc:

„România, apreciată pentru controlul deficitului”

Premierul Emil Boc a declarat, ieri, la o dezbatere privind ordoliberalismul și economia socială de piață, că România este apreciată în UE pentru faptul că a reușit să mențină sub control deficitul, arătând că, dacă Guvernul ar fi „slăbit șurubul”, ar fi compromis viitorul țării.„România este apreciată în cadrul UE prin faptul că a reușit să mențină sub control deficitul bugetar, datoria sub 35% (...). Dacă am fi slăbit șurubul acesta al datoriei, mai eram aplaudați ca politicieni o lună - două, dar am fi compromis viitorul țării și tot aici am fi ajuns, dar cu greutăți mai mari. Așa cum Grecia este în situația de a lua măsuri foarte dure pentru a corecta derapajele din anii anteriori”, a apreciat Emil Boc.Boc a mai spus că România este „pe un climat stabil”, a ieșit din recesiune și este pe creștere economică și acest lucru este dovada faptului că împrumutul internațional contractat a protejat România de derapaje majore.El a adăugat că acordul cu FMI, CE și BM a permis României păstrarea unui curs euro-leu stabil, întrebând retoric unde s-ar fi ajuns fără acest acord și cu o dublare a cursului.Premierul Emil Boc a criticat modelul de dezvoltare centrat pe stat și pe dependența cetățenilor față de stat, adăugând că acesta a fost promovat de Ion Iliescu și de PSD.El a mai arătat că, în loc ca resursele să fie orientate către investiții și locuri de muncă, acestea au mers către pomeni electorale și deficit bugetar, iar acest lucru a obligat actualul Guvern să se orienteze pe restrângerea cheltuielilor publice. Boc a spus că este greu de explicat oamenilor aceste măsuri și ca aceștia să înțeleagă că au salvat țara de la colaps.Potrivit lui Emil Boc, social-democrații merg pe ideea că trebuie împărțit tot ce există, dar necazul este că se ajunge să se împartă sărăcia.Primul ministru a vorbit despre descentralizare, din perspectiva ordoliberalismului, despre restructurarea companiilor de stat, despre importanța clasei de mijloc, dar și despre „micile așezări urbane din mediul rural”.