„Rog USL să respecte măcar în al 12-lea ceas legile şi Constituţia”

„Rog USL să respecte măcar în al 12-lea ceas legile și Constituția”

„Rog USL să înțeleagă măcar în ceasul al 12-lea voința și să respecte legile și Constituția. Pot să văd că liderii USL, domnul Ponta și domnul Antonescu, sunt într-o mare dificultate și că unii foarte apropiați lor din propriile partide fac cele mai năstrușnice declarații de ce ar trebui luat în considerare de Curtea Constituțională, vorbesc de cetățeni români. Un singur lucru trebuie luat cu adevărat în seamă: voința poporului", a declarat președintele PDL, înainte de ședința BPN a partidului pentru Agerpres.Potrivit lui Blaga, datele actualului recensământ vor fi validate în trimestrul III din 2013.„Ori datele actualului recensământ vor fi validate, conform calendarului, în 20 septembrie, trimestrul III din 2013, și la recensământ, dacă nu au aflat, este vorba de cetățeni români cu domiciliu stabil în România. (...) În condiții corecte, ministrul de Interne a transmis BEC și Curții Constituționale numărul de alegători români înscriși în liste", a precizat Vasile Blaga.El susține că argumentul privind boicotarea referendumului de către PDL în baza căruia USL va sesiza CCR este "pueril".„Noi am făcut presiuni ca legea să fie respectată, ca regulile să nu fie schimbate în timpul jocului. Am spus ceea ce s-a și dovedit și a spus-o și Curtea Constituțională că ambele ordonanțe, 41 cea cu referendumul și cea cu restrângerea drepturilor Curții, au fost neconstituționale. Abrogarea OUG 41 este primul lucru cerut de domnul Barroso domului Ponta. Nu a făcut-o, iar în aceste condiții nu puteam fi de acord să participăm la această măscărie și să validăm prin votul nostru aceste încălcări repetate ale Constituției. Nu am făcut-o și bine am făcut", a declarat liderul democrat-liberalilor.Despre o posibilă tragere de timp din partea USL în privința convocării plenului reunit al Parlamentului pentru a lua act de decizia CCR cu privire la referendum, el a spus că nu crede că va fi cazul, iar dacă acest lucru se va întâmpla PDL va cere convocarea ședinței.„O vom convoca noi, dar nu cred că vor face acest lucru. Uitați-vă numai la declarațiile liderului grupului socialist din Parlamentul European. Domnul Swoboda a revenit astăzi (marți -n.r.) într-un interviu și cere PSD să respecte regulile și să recunoască rapid rezultatele votului popular. Asta vom face și noi", a mai declarat Vasile Blaga.