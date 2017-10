„Rog USL să respecte măcar în al 12-lea ceas legile şi Constituţia“

8

Patetic dar servil docil si obedient.

Asa cum ne-am obisnuit articolele din mass media, in marea majoritate, sunt subiective, iar pericolul vine de la Voiculescu si Ghita (televiziuni care ancheteaza abuzuri de genul vila Dante nu este a mea (Basescu), eu numai o folosesc in mod exclusiv, scandalul ARLO, energie electrica pt. P.D.Lasi). Noroc cu U.E. si Angela Merkel care o sa verifice listele electorale permanente din România în 2686 comune și 265 de orașe, o sa mareasca natalitatea si o sa scada mortalitatea din Romania . Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in care se prevede modul cum se intocmesc si actualizeaza "Listele electorale permanente" nu confera nicio atributie parchetelor. Deci ofiterul sub acoperire Kovesi - procuror g-ral I.C.C.J. a comis un abuz in serviciu impreuna cu subordonatii. Dar apologetii regimului Basescu sunt disperati sa nu-si piarda functiile dar mai ales privilegiile. In acest sens folosind metode securite mint, ameninta, intimideaza, calomniaza, dezinformeaza, s.a.m.d. poate o sa scape de "lovitura de stat" data de popor, adica de peste 7,5 milioane de alegatori. Regimul securisto- bolsevic a lui Basescu a ajuns o rusine internationala care ne va aduce in pragul razboiului civil, cu ajutorul mass mediei servile si obediente. P.S. Multe raspunsuri (dosare santaj) sunt in camera de la Cotroceni sigilata in mod abuziv de Basescu. Doar este domeniul public, iar statul sunt eu (Basescu). "Statul sunt eu" sunt cuvintele lui Ludovic al XIV-lea spuse in Parlamentul francez in anul 1655.