"Rodul Pământului", cinstit cum se cuvine de administraţia locală din Cumpăna

Te intrebi de unde izvoreste stilul asta gazetaresc intalnit numai in Pravda sovietica.De la un jurnalist din generatia tanara te-ai fi asteptat la altceva.Articole de genul asta citeam numai in Scanteia din anii cooperativizarii agriculturii dobrogene,prin anii '50-'60.Intre Victoria de la Oltina si Victoria Pesedismului de la Cumpana ne intalnim cu cea mai mare pomana dobrogeano-pesedista.Pomana are 230 Kg si 45 m lungime.Politia se plange ca nu are cadre suficiente in strada dar vad in poza cate un politist si un jandarm la fiecare 20 de placinte.Bani pentru udat gazonul stadionului nu are primarita lu' peste.Bine ca are bani de placinte.As fi vrut sa aflu cat a costat placinta pesedista si cine a suportat costul.As fi vrut sa aflu cati oameni cu domiciliul in Cumpana au plecat la munca in Italia,Spania,etc.Cati copii au ramas singuri ? Cati asistati sociali sunt in Cumpana ? Cate locuri de munca gasesti in Cumpana ? Cate unitati economice de productie sunt acolo ? Te apuca scarba.