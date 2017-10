Roberta Anastase susţinătoare a unui nou proiect de dreapta

1

hoata

Voi sunteti de DREAPTA, de dreapta centurii si tu esti urmasul lui ALI BABA in PARLAMENT. Osa dureze ani de zile cand te va depasi cineva pe tine in ale HOTIEI si ale PROSTIEI.O sa dati seama pentru tot, totul se plateste pe acest pamant, in special HOTIA si CORUPTIA.