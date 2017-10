Roberta Anastase - fan Madeleine Albright şi Margaret Thatcher

Roberta Anastase - fan Madeleine Albright și Margaret Thatcher

Președintele Camerei Deputaților, Roberta Anastase, a acceptat să vorbească într-un interviu pentru Mediafax despre situația femeii pe scena politică din România. Roberta Anastase a recunoscut că le admiră pe Madeleine Albright și Margaret Thatcher, care îi servesc drept modele politice. „Eu cred că sunt femei care de-a lungul timpului au demonstrat că se poate și au demonstrat că bătălia merită să fie dusă”, a declarat Anastase. Întrebată cum este să fii femeie în politică și să deții o funcție înaltă, Anastase a susținut că „în general, nu este ușor în politică, nici pentru o femeie nici pentru un bărbat”. „Sigur, sunt poate foarte multe lucruri care au un grad de dificultate mai mare pentru o femeie. Femeii Roberta Anastase nu-i este ușor când i se vorbește urât, nu-i este ușor când este jignită. Omul politic înțelege această situație”, a adăugat ea. Misogism în politică În ceea ce privește miso-ginismul din politică, liderul deputaților a declarat că, în interiorul PDL, nu s-a lovit de misoginism, dar a avut barierele legate de acest lucru. „Întotdeauna am simțit sprijinul colegilor mei și este echipa care în timp s-a transformat pentru mine într-o familie”, a completat Anastase. Totodată, ea a demolat mitul potrivit căruia femeile din politică ajung în frunte doar dacă au un bărbat puternic în spate. „Vă dau propriul meu exemplu”, a început ea. „Sunt un om care a crescut în PDL pas cu pas. M-am format profesional în consonanță cu această pasiune a mea legată de politică. În același timp, am un master în studii europene și întreaga mea activitate din cursul formării mele s-a focalizat pe cercetarea pe domeniul politic. Realitatea este că, în spatele fiecărei femei, care ajunge într-o poziție de conducere se află ani de muncă, de sacrificii și o investiție permanentă în formarea ei, care îi justifică fiecare pas pe care îl face înainte”, a explicat Roberta Anastase. Dacă nu va mai fi președintele Camerei Deputaților, Roberta Anastase este hotărâtă să se întoarcă în domeniul sociologiei. „Sunt un om care este preocupat deopotrivă de zona cercetării. Îmi place mult meseria pe care o am și cred că în viață rămâi până la urmă cu ceea ce ai făcut și cu ceea ce ai investit de-a lungul timpului în formarea ta ca om”, a mai declarat ea pentru Mediafax.