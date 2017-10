Robert Cazanciuc: "Premierul nu mi-a cerut demisia"

Ştire online publicată Miercuri, 10 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Justiției, Robert Cazanciuc, a declarat, azi, că nu a avut o discuție oficială cu premierul Victor Ponta în ceea ce privește demisia sa de la conducerea MJ, susținând că o evaluare a activității sale ar putea avea loc azi sau mâine.''Oficial nu mi s-a cerut o asemenea demisie din partea premierului. Dacă mandatul meu ca ministru al Justiției a corespuns mandatului inițial preluat acum 2 ani — de a avea un raport de țară mult mai bun decât până acum, de a contribui la creșterea încrederii în actul de justiție, (...) această evaluare poate fi făcută de premier, poate fi făcută de Guvern și, dacă ea nu corespunde mandatului inițial, evident că sunt gata să plec, nimeni nu este de neînlocuit. Nu am avut o discuție cu premierul pe această temă până în acest moment. (...) O să am această discuție probabil astăzi sau mâine. Nu am avut discuții pe chestiuni concrete cu premierul, am avut discuții de principiu, care evident rămân între premier și ministrul Justiției'', a precizat Cazanciuc, la CSM.