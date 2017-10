Robert Boroianu (PNL): Cerem demiterea de urgență a lui Dănuţ Căpăţână și demisia președintelui interimar al CJC

6

###

De tine o firma an belgia an zona limburg tot de mezeluri ploblema este cand am cerut sa plec an belgia deci sunt sub tutele adica luoat de suflet de parinti nemeritosi din belgia ,cand am plecat nici salariu nu mia dat sa facut restructurari motiv criza am plecat suparat dar noroc cu iteme ca a intervenit .firma din belgia de mezeluri au controale an fie care luna si merita .parinti mei sunt cu lincenta an doctorat de tine universitate particulara si clinica .mama este aministrator sef la o companie la antifrauda de internet si prof.universitar la drept .cert este ca anaful se pot baza si pe declaratiile muncitorilor anpreuna cu cei de la item rar vad patroni sa au mila pentru cei care provin din casa copilului .