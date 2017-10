Robert Boroianu, lăsat pe dinafară de PNL. Jocuri de culise sau e Chiţac mai bun?

3

D-ale carnavalului

Incepand de ieri,avem/aveti in fata un fel de film al unui ciclu electoral standard care s-a repetat la Constanta in ultimii 15 ani.Celor interesati,le propun sa urmareasca cu atentie toate fazele comediei electorale.Vedeti la stanga un ciclu electoral de tip dinastic cu un țar si un țarevici(Mazare/Fagadau) si la dreapta un ciclu electoral de tip ghicitoare(la ghici) cu un candidat necunoscut.Ghici ghicitoare cine-i ? In ambele cazuri, doi oameni aleg in numele a 280.000 de suflete(secretarii de partid PSD si PNL).Pentru cei care nu au fost atenti,le fac o scurta istorie.Tareviciul Decebal Fagadau a fost "ales" de Tarul Mazare in anul 2013(internetul are memorie.voi reveni).La dreapta,partidul barbatilor pupaciosi((PNL) l-au slujit pe tar si pe tarevici in primii doi ani de la alegerile trecute.In urmatorii doi ani nu au gasit niciun contracandiat.Am mai spus,in situatia asta,hamsterul somnoros din borcanul meu de acasa are toate sansele sa ajunga primarul Constantei(chiar senator) daca ar fi "sprijinit" de Pesede sau de Partidul Barbatilor Pupaciosi.P.B.P poreclit PNL nu a avut nici bunul simt de a-l prezenta pe cel care "a castigat increderea" constantenilor la scaunul de primar.Nu conteaza,e militar si daca e militar e favorit in sondaje.Asa cred ei.Mai discutam.