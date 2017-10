Robert Boroianu a demisionat din CJC. Cine i-a luat locul

1

Boroianu Parlamentar

Boroianu Robert Aurel candideaza pentru functia de Hoz Parlamentar din partea PNL.Cugetul liber dupa cum vada va place sa promovati un Hoz sa reprezinte cetateni constanteni,este ajutat de sponzorizarile facute la PNL din fraudele si furaciunile de la Gepetocu paza de la SRI,ANAF pentru colectarea spagi si in baza sponzorizari tot il avansati ca e nevoe de hozii in PNL.Cred ca dl Presedinte Klaus Iohannis Werner cu lucru bine facut si d-na dr in drept Alina Gorghiu presedinta PNL cred ca a si uitat de cele 10 porunci sau criteri ca a furat si fraudat la Sc Gepeto Impex Sa in stil barbar si acuma e aparat de IPJ si PCA C-ta care incet incet Infractori adevarati care au participat la dezvoltarea infractiunilor sunt scosi ne vatamati la pensie.