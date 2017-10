RISE PROJECT / Membrii PSD aveau celulă de criză pe WhatsApp. Ce le cerea Dragnea după adoptarea OUG 13

Jurnaliștii de la Rise Project au publicat discuțiile avute de liderii PSD pe WhatsApp, după ce au adoptat OUG 13 privind modificarea codurilor penale și au stârnit proteste de amploare în Capitală și toată România."Liviu Dragnea, șeful social-democraților, cerea organizarea unui miting de amploare pentru apărarea României"."Partidul de la televizor arată altfel în interior. Îi leagă banii – nu numai dosarele, socialismul sau guvernarea – și ripostează organizat sub presiunea maselor. RISE a obținut conversațiile interne purtate de liderii PSD în perioada #OUG13. Context: protestele #rezist din februarie. În paralel, le-am urmărit afacerile, descoperind un sistem piramidal cu bani publici", scrie Rise Project.Potrivit documentelor publicate de jurnaliști, grupul de WhatsApp în care se regăsesc peste 20 de lideri ai PSD și unde s-au purtat discuțiile pe tema OUG 13 se numește "Comunicatorii PSD".„Pentru voi, am avut niște mega-întâlniri cu cercul zero din America (…) Daddy’s back!”, a anunțat Liviu Dragnea pe grup când s-a întors în țară, pe 19 ianuarie, de la ceremonia de instalare a lui Trump.Totodată, pe același grup de WhatsApp, Dragnea cerea insistent organizarea unui miting de amploare: „Marian Neacșu. Vorbiți deja din seara asta cu președinții de organizații să ne pregătim de un miting pentru apărarea României”.Redăm mai jos un pasaj publicat pe Riseproject.ro:31 ianuarie 2017. Florin Iordache, Ministrul Justiției, anunță Ordonanța 13 care modifică Codul Penal. În fața Guvernului, scandal până târziu.Liviu Dragnea tace public. Dar încinge lucrurile pe grupul WhatsApp al comunicatorilor PSD. El și dispozitivul de partid plănuiesc contramanifestații încă din noaptea dintre 31 ianuarie și 1 februarie.Liviu Dragnea: „Marian Neacșu. Vorbiți deja din seara asta cu președinții de organizații să ne pregătim de un miting pentru apărarea României”.„Oamenii ne-au adus aici prin vot masiv! Nu mai fac față la mesaje… Vor să fie alături de noi! Sunt conștienți că se încearcă o lovitură de stat. Cum spuneam, șarpele veninos e cel mai periculos. Vă rog, să-i retezăm odată capul! Să eliberăm țara asta de HIDRA!”, îl completează deputatul Liviu Pleșoianu pe Dragnea un minut mai târziu, la 00:19, 1 februarie.Pleșoianu reprezintă PSD în relația cu UE.Primarul Capitalei, Gabriela Firea, și fostul ministru al Educației, Ecaterina Andronescu, sunt de acord. Vor fapte.Firea, la 00:19: „Suntem prezenți! Nu se mai poate! Trebuie să apărăm România!”Imediat, la 00:20, Ecaterina Andronescu: „Da, să apărăm România!”Foștii miniștri de la Sănătate și Mediu, Nicolae Bănicioiu și Rovana Plumb, sunt pe aceeași lungime de undă: „Corect!” / „Da!” Și ei susțin ideea unei contramanifestații.Codrin Ștefănescu aștepta de mult: „În sfârșit!!!