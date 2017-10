Rezeanu, Căliminte şi Băisan, excluşi din PNL. Urmează senatorul Vergil Chiţac?

3

MAMALUI STEFAN CEL MARE

Citind comentariul semnat " Stefan cel Mare " mi-am adus aminte de o parodie care trateaza cu mult umor acelasi subiect si am sa redau cateva versuri din care rezulta " adevarul istoric " referitor la Stefan cel Mare si Cetatea Neamtului . Citez : " Mi-a cazut in mana printr-o intamplare , Legenda cu mama lui Stefan cel mare .Pai Bolintineanu tare a gresit , Cand a spus de mama ca l-ar fi gonit ....In continuare autorul pune un plaiesi sa povesteasca cum a fost in realitate : " Eu eram de straja chiar in noaptea aceea , Cand cocosul miezul noptii a cantat - si nu orologiul care era stricat - La castel in poarta auzii ca bate . Ma gandeam in mine : Ci-n sa fie frate ? Domnita e in casa si cu soacra ei , Stefan e in lupta cu turcii misei .Poate -o fi factorul cu vreo telegrama , De la Domnul Stefan catre a sa mama. Cand colo-chiar Stefan . Ce minunatie , In Puterea noptii la castel sa vie ? " Eu sunt , buna mama , fiul tau iubit , Eu si de la oaste ma intorc ranit ". Insa coana mare inca dormita , si fiind batrana nu prea auzea . Iar cand Stefan zise ca este ranit ,dansa intelese ca este racit . Si-l chema in casa : " Nu mai sta o clipa ,Vino dragul mamii , sa nu faci vre-o gripa " . Apoi pan-la dansa chema bucatarul , ca sa aprinda-n graba mare , samovarul . .....Apoi catre Domnul cu ochi lacramand , Zise cu dulceata , paru-i mangaind - Ce faci tu Stefane , dragul mamei drag ? vino de te culca , vino sa te trag , Cu rachiu de prune , ca nu am Diana , si sa-ti pun deasupra plapuma si blana ......Cum crezi dumneata ca e vreo mama-n lume ,Care cand aude al fiului sau nume in loc sa-l primneasca si sa-l ingrijeasca , Il trimite -n lupta sa se prapadeasca ? Stefan doarme- o noapte astfel ingrijit , si in zori de ziua e restabilit . Apoi catre dusmani iara s-a-ndreptat , Odihnit ca omul ce-a dormit in pat . Lupta fuse scurta de-asta data , Armia turceasca iute sfaramata ......Toate din legenda nu-s decat prostii .Asta-i adevarul si te rog sa-l scrii. Ca-n Bolintneanu faptul se-ntampla , Daca-n loc de mama soacra ii era .