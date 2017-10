Revolta navetiştilor în faţa Consiliului Judeţean! Miting pentru un transport decent

6

la miting

propun ca in fiecare zi de la ora 17.30-20.30 sa facem miting in orasul nostru cu diverse probleme-- asfaltare strazi, trotuare, transport urban, garaje si piedici galbene (locuri de parcare sunt destule, nu trebuie desenat asfaltul) si alte probleme ca baruri de droguri si etc/ si in toata tara!!