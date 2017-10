"Revizuirea Constituţiei reprezintă un RISC DE BLOCARE A STATULUI"

"Revizuirea Constituției reprezintă un RISC DE BLOCARE A STATULUI"

Luni, 10 Iunie 2013.

Traian Băsescu a declarat, luni, la ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale, că singura justificare de revizuire a Constituției era referendumul din 2009 și că, ceea ce se întâmplă, în prezent, cu revizuirea Constituției, reprezintă "un risc de blocare a statului", scrie realitatea.net."Revizuirea Constituției în baza referendumului era singura justificare a acestei revizuiri. Ceea ce se face în momentul de față nu are decât rostul de a complica funcționarea statului, de a se intra in detalii inutile într-o Constituție. Aș spune că revizuirea actuală reprezintă un risc de blocare a statului, de înscriere în Constituție a unor elemente care nu au ce căuta în Constituție, ci în legi", a adăugat Traian Băsescu.În opinia sa, proiectul actual, în momentul de față, nu duce la simplificarea statului, ci la complicarea lui."Constituția nu dă soluții nici pentru familie, nici pentru referendum, nici pentru multe alte detalii în care deja s-a intrat. Nu știm unde vrem să ajungem exact. Proiectul actual, până la stadiul la care s-a derulat, nu înseamnă simplificarea statului, ci complicarea lui. Exprim acest punct de vedere pentru că am și o altă îngrijorare, dacă un referendum poate fi considerat un simplu sondaj. Cred că sondajele sunt pentru casele de sondaj, iar referendumurile exprimă suveranitatea poporului, așa cum spune în Constituție. Aceasta este una din marile mele îngrijorări. Profit că sunt aici toți judecătorii CC, cu certitudine voi reacționa decent, în spiritul Constituției, dar voi reacționa la neluarea în considerație a referendumului din 2009", a spus Băsescu.