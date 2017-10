Revizuirea Constituţiei începe cu… dansul fetelor de la Căpâlna: un pas înainte, doi paşi înapoi

Revizuirea Constituției începe cu… dansul fetelor de la Căpâlna: un pas înainte, doi pași înapoi

Președintele Traian Băsescu a invitat, ieri, la Palatul Cotroceni, reprezentanții partidelor parlamentare și ai grupului de independenți pentru discuții pe marginea modificării Constituției, dar și referitoare la prioritățile legislative ale acestui an. Evenimentul a avut un parcurs inedit, din cauza retragerii, la foarte scurt timp după ce șeful statului și-a început discursul, a delegațiilor PNL, PSD și PC, gest motivat de acestea ca un protest vizavi de prezența independenților la consultări. Astfel, președintele Băsescu a purtat ieri discuții cu PD-L, cu UDMR, cu reprezentanții minorităților naționale, altele decât maghiarii, dar și cu grupul independenților. Primii retrași de la discuțiile organizate ieri, la Cotroceni, au fost liberalii care, prin vocea liderului partidului, Crin Antonescu, și-au explicat gestul: „Noi înțelegem să participăm la consultări cu președintele României la nivelul partidelor parlamentare plus grupul minorităților naționale - formațiuni politice care au identitate. (...) Prezența la același nivel a așa-numitului grup de independenți este inacceptabilă și i-am spus președintelui Băsescu că, dacă din această invitație laolaltă cauționează falsificarea voinței electoratului, noi nu putem cauționa, la rândul nostru, această stare de lucruri”. În ceea ce privește retragerea PSD de la consultări, președintele social-democraților, Victor Ponta, a menționat că independenții nu sunt o formațiune parlamentară recunoscută din punct de vedere juridic și, în această ordine de idei, că șeful statului trebuie să respecte legile țării. „În condițiile în care nu și-a respectat invitația, nu am dorit să mai participăm la consultări, i-am prezentat președintelui în scris punctul de vedere față de problemele de pe ordinea de zi”, a afirmat Ponta. Interesant este, însă, că așa numitele consultări pe tema revizuirii Constituției și, respectiv, a modernizării statului român au debutat cu un eșec, de vreme ce partidele de opoziție au considerat oportun să abandoneze etapa de început a acestei inițiative, invocând prezența, la eveniment, a grupului indepen-denților. E cel puțin ciudat modul în care gestul de ieri al acestora con-travine atitudinii lor din timpul cam-paniei electorale pentru alegerile prezidențiale. De altfel, parlamentarul PD-L de Constanța Mircea Banias a declarat, ieri, printr-un comunicat de presă, că PSD nu dorește altceva decât amânarea discuțiilor pe marginea modificării Constituției până în 2011. Mai exact, senatorul remarcă: „De fapt, PSD este atât de nerăbdător încât propune să începem printr-o amânare a discuțiilor, până prin 2011. Mai mult, Mircea Geoană (cel care se agață de scaunul de președinte al Se-natului) a avansat ipoteza halucinantă că, de fapt, președintele Băsescu vrea modificarea Constituției ca să-și pregătească terenul pentru un al treilea mandat la Cotroceni”. Băsescu invită PNL, PSD și PC la o nouă rundă de consultări Ulterior acestei prime consultări cu partidele politice, șeful statului a susținut, ieri, o declarație, context în care a anunțat că PNL, PSD și PC sunt invitate astăzi, la ora 18.00, la o nouă rundă de discuții, pentru că, așa cum a declarat președintele, vrea să afle și punctele de vedere ale partidelor de opoziție. Traian Băsescu a insistat, în contextul declarației, asupra faptului că discuțiile de ieri nu aveau drept obiectiv doar propunerile de modificare a Constituției, ci și dezbaterea pe marginea începerii procesului de modernizare a statului, demers care poate fi implementat, la nivelul instituțiilor și sistemelor din România, printr-un set de legi. În ceea ce privește faptul că la consultările de ieri au participat și independenții, președintele Băsescu a explicat că va continua să-i invite atâta timp cât aceștia au fost recunoscuți de Parlament, atât în Camera Deputaților, cât și în Senat. Astfel, Băsescu a subliniat că din punct de vedere constituțional e obligat să facă acest gest. Cât despre reacțiile lui Crin Antonescu și Victor Ponta, șeful statului a declarat, cu o undă de ironie, că sunt reacțiile unor președinți de partide aflați la început, „proaspăt aleși”. „Sunt obligat să apăr ceea ce românii au votat în noiembrie 2009“ Precizând că este momentul luării unor măsuri pentru demararea procesului de modernizare a statului și pentru revizuirea Constituției, președintele Traian Băsescu a specificat că dacă va media revizuirea legii fundamentale a țării, nu același lucru îl poate spune despre „suveranitatea poporului român”. „Nu voi media suveranitatea poporului român. Ceea ce au votat românii la referendum nu poate fi nici negociat, nici mediat”, a afirmat Băsescu, amintind aici că, în contextul referendumului din 22 noiembrie 2009, 87,43% dintre participanții la vot au optat pentru reducerea numărului de parlamen-tari, iar 77,4% pentru Parlamentul unicameral. În această ordine de idei, președintele a atras atenția asupra unui aspect, anume acela că cere partidelor și grupurilor politice să nu confunde termenul „consultativ” cu „opțional”, în sensul în care votul românilor din contextul referendumului trebuie să se concretizeze. Băsescu a făcut referire și la relația dintre puterile statului, remarcând că în această zonă arbitrul nu trebuie să fie doar Curtea Constituțională, ci Constituția în sine. Șeful statului a subliniat totodată că revizuirea acesteia nu are efecte asupra actualului său mandat și că ceea ce anumiți analiști, ziariști și politicieni susțin vizavi de o eventuală sporire a atribuțiilor sale sunt „povești”. De menționat este, de asemenea, declarația făcută de șeful statului, în opinia căruia România trebuie să urgenteze ratificarea acordului pentru proiectul Nabucco, dar și demersurile pentru acordarea garanțiilor de stat pentru investiția Ford, de la Craiova. Traian Băsescu a făcut referire și la accelerarea descentralizării - amintind aici spitalele, școlile, poliția - precum și a adoptării Legii pensiilor și, totodată, la posibilitatea de a diminua birocrația legată de accesarea fondurilor europene.