Revin ninsorile şi gerul! Ce recomandări face Primăria Constanţa

1

iarna pe ulita - solutie ptr C-ta

Doamnelor domnilor, eu propun ca in perioada Decembrie -Martie,Romania ,guvern , judete, orase,comune si sate sa fie administrate de catre nordici.De ex. premier pui un finlandez, sef la CJC pui un danez iar primar in C-ta sa fie un suedez.Danemarca,Suedia si Finlanda sunt in UE?Sunt.Respecti si votul politic, de ex. in locul unui PSD-ist sa vina un socialist scandinav. Cred ca este o solutie ieftina si economica( prefer sa-i dau 7000 euro/luna unui primar scandinav,decat sa-i dau milioane de euro celor de la Polaris ptr ca Fagadau sa-si traga spaga de rigoare), plus ca orasul C-ta ar avea sanse sa arate precum Malmo, Goteborg sau Stockholm pe timp de iarna.Cu strazi curate,cu oameni calmi fara stres , care sa injure si sa blesteme la foc automat administratia,partidele si Polaris.Un priimar suedez sau finlandez, n-ar arunca vina pe D-zeu,Mama Natura ,CIA sau Soros , si-ar face treaba intr-un mod conștiincios si cat mai bine. Sincer va spun , ar fi mai bine ca domnii Tutuianu,Fagadau,Palaz etc sa ne lase pe perioada iernii , sa-si ia concediu si sa nu ne mai faca nervii praf.Sa plece cu Ghita in Seychells pe timp de iarna.N-avem nevoie de ei. PS.Alo domn primar, vezi ca i-ai dat spaga prea mare lui Dontu,iar tataie a luat-o pe arătura rau de tot.A ajuns sa-ti inalte osanale prin presa mai ceva decat Vadim&Paunescu lui Ceausescu.Il inteleg , a stat pe dreapta o groaza de timp, este precum un caine hamesit,dar va rog,mai incet cu propaganda de 2 bani.