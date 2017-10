Deputatul PSD, Mircea Titus Dobre:

"Retragerea lui Ponta, un gest responsabil"

Printr-o scrisoare postată pe Facebook, premierul Victor Ponta și-a anunțat, duminică, decizia de „a nu mai ocupa nicio funcțiede conducere“ în PSD până la momentul în care își va demonstra nevinovăția față de acuzațiile care îi sunt aduse.Această decizie a atras pe de o parte critica adversarilor politici, dar de cealaltă parte susținerea colegilor din teritoriu.Mircea Titus Dobre, deputatul PSD Constanța, a declarat că retragerea temporară a lui Victor Ponta de la conducerea partidului reprezintă un gest normal prin care acesta dorește să protejeze partidul până în momentul în care își va demonstra nevinovăția.„Am încredere în Victor Ponta și nevinovăția sa și așteptăm să revină la conducerea partidului! Retragerea sa temporară este un gest responsabil!”, a afirmat Dobre.Referindu-se la convocarea Congresului PSD, deputatul Dobre a declarat că într-adevăr în partid, în acest moment, sunt voci care sunt pentru organizarea congresului, dar sunt și altele care nu doresc acest lucru. Dobre spune că în cele din urmă Biroul Permanent Național va decide când se va întruni acest for al partidului.Retragerea temporară a lui Ponta de la conducerea PSD nu este o problemă pentru partid, a mai subliniat Dobre, având în vedere că partidul are o echipă rodată, cu experiență, care va continua fără niciun fel de problemă munca de partid: „Ne așteaptă un an electoral, avem de pregătit partidul pentru alegerile din 2016. De asemenea, trebuie finalizate alegerile intern. Avem de pregătit și oferta partidului pentru anul viitor”.Parlamentarul de Constanța consideră că Victor Ponta nu trebuie să se retragă de la conducerea Guvernului pentru că acest lucru ar duce automat la o criză politică majoră.„Organizarea unui congres ar agita apele“La rândul său, parlamentarul PSD, Radu Babuș, a declarat că decizia lui Victor Ponta de a nu mai ocupa nicio funcție în conducerea partidului este o mișcare prin care premierul a dorit să nu strice imaginea Partidului Social Democrat.„Văd că se dau verdicte înainte ca justiția să se pronunțe. Există prezumția de nevinovăție!”, a subliniat Babuș.Totodată, Babuș este de părere că decizia lui Ponta afectează PSD: „Victor Ponta este liderul statutar ales în cadrul unui congres. Este firesc să fim afectați pentru că un lider se alege în urma întrunirii acestui for. Să vii acum să soliciți organizarea unui Congres, cred că s-ar agita apele prea mult. Nu se pune problema că nu avem oameni care să facă treaba lui Ponta, avem persoane foarte bine pregătite care știu să facă muncă de partid.”Deputatul PSD de Constanța a subliniat că din punctul lui de vedere nu ar fi în regulă să se retragă de la conducerea Guvernului: „A ales să facă un pas înapoi pentru a nu strica imaginea PSD. De la conducerea Guvernului nu trebuie să se retragă pentru că există măsuri care trebuie aplicate!”Amintim că în urmă cu două săptămâni, când Decebal Făgădău a fost ales președintele executiv al PSD Constanța, acesta a declarat că pericolul pentru partid nu este Victor Ponta, ci ruperea partidului. Atunci Făgădău avansa nume de lideri de la centru care ar putea conduce fără probleme PSD. Printre ele amintim doar pe cel al Rovanei Plumb și al lui Liviu Dragnea.