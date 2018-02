Reţea de distribuţie a gazelor naturale, la Hârșova. "Este un proiect la care am visat de ceva timp"

Rețea de distribuție a gazelor naturale, la Hârșova. "Este un proiect la care am visat de ceva timp"

Primarul orașului Hârșova are planuri mari pentru a atrage investitori într-o zonă în care rata șomajului a atins de mult timp cote alarmante. Viorel Ionescu și-a anunțat intenția de a implementa un proiect de înființare a unei rețele de distribuție a gazelor naturale în nordul județului Constanța. Edilul a finalizat studiul de prefezabilitate și, potrivit acestuia, rezultatele sunt îmbucurătoare.Iulian Robert Tudorache, secretar de stat în Ministerul Energiei, alături de Viorel Ionescu, primarul orașului Hârșova, au făcut anunțul în cadrul unei conferințe de presă susținută, ieri, la sediul ALDE din Constanța. Astfel, proiectul care ar avea un impact major asupra zonei de nord a județului Constanța ar urma să intre în faza studiului de fezabilitate.„Împreună cu primarul din Hârșova am început un proiect, demarat la inițiativa dumnealui, din dorința de a-și ajuta comunitatea. Este vorba de înființarea unei rețele de distribuție a gazelor naturale, care își propune să vizeze nu numai Hârșova, ci întreg nordul județului Constanța. Domnul primar a făcut deja un studiu de prefezabilitate, iar rezultatele sunt pozitive. Am reușit să am o discuție și cu dumnealui tocmai pentru a-l îndruma și a-l asigura de sprijinul nostru, la nivel de minister”, a declarat secretarul de stat Iulian Robert Tudorache.Costul studiului de prefezabilitate a fost suportat de inițiatorul proiectului, primăria orașului Hârșova, prețul ridicându-se la aproximativ 100.000 de lei. În comparație cu costul întregului proiect și beneficiile pe care acesta le-ar putea aduce zonei de nord a județului, prețul este considerat a fi unul modic.„Sunt foarte mândru de acest proiect, pentru că este un proiect la care am visat de ceva timp, de când eram consilier local. Atunci am cerut autorităților să concretizeze această idee, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Vă pot spune că este un proiect ce nu privește numai Hârșova. Studiul de prefezabilitate a arătat că este viabil, iar conectarea în rețea se face în zona Cogealac, pe o lungime de 43 kilometri, de care va beneficia toată zona de nord a județului. Gazele deja nu mai reprezintă un lux, ci o necesitate. Eu nu mă voi lăsa până nu voi vedea că acest proiect începe să se miște. Sunt în discuții, vreau să fac studiul de fezabilitate. Voi merge la ANRE și voi obține avizul”, a precizat Viorel Ionescu, primarul orașului Hârșova.Potrivit informațiilor prezentate în cadrul conferinței de presă, implementarea întregului proiect se ridică la o valoare de 5,4 milioane de euro fără TVA. Costul ar urma să fie suportat de toate localitățile din zonă, sectorul deservit fiind de 43 de kilometri.Edilul din Hârșova, Viorel Ionescu, a mai anunțat că va face o adresă către Consiliul Județean Constanța pentru a putea beneficia de sprijin financiar și din această parte. Rețeaua de distribuție ar urma să fie racordată la conducta principală care tranzitează localitatea Cogealac. Vor beneficia nouă localități arondate pe raza primăriei Hârșova, printre care amintim Ciobanu, Ghindărești, Saraiu, Topalu și Crucea.