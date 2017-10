„Restituirea corectă a proprietăţilor, problemă de mare importanţă pentru PNL“

1

Restituirea corectă a proprietăților...

Cei care au gandit si au elaborat acest proiect de lege sunt niste nemernici! Scurta explicatie: Acest proiect de lege are caracter imoral. Morala este o forma a constiintei sociale care reflecta si fixeaza, in principii, norme, reguli, cerintele de comportare privind raporturile dintre indivizi si dintre individ si colectivitate (familie, societate, natiune, popor). Menirea Dreptului este de a asigura ordinea in societate. Stiut fiind ca in viata exista o singura certitudine, Dreptul hotaraste dinainte si destinul oamenilor. (a meni = a hotari dinainte) Din 1991 (Legea 18) – 2001 (Legea 10) pana acum, multi dintre cei indreptatiti au murit cu durere in suflet si cu speranta pentru urmasii lor. Acum (in 2013 – premeditat in al 13-lea ceas?) se incearca modificarea continutului si obiectului unor raporturi juridice prin schimbarea premisei (norma juridica). Ideea “opereaza” in intimitatea raportului juridic si a actului juridic (consimtamant) – o idee de finete (subtila, ingenioasa) daca nu ar fi perfida si diabolica! Schimbarea (inlocuirea) premisei raportului juridic dupa nasterea obligatiei corelative dreptului subiectiv (vinculum juris) echivaleaza cu un “smen”! Din 1991 pana acum, in toate guvernarile, per total au fost “sifonati” mult mai multi bani decat cei necesari pentru plata tuturor despagubirilor. Acest proiect pare a nu servi intereselor celor amarati care i-au pierdut pe cei dragi si ani din viata… pare a servi unui interes (unor interese) de a scoate anumite imobile din proprietatea statului/unitatilor administrativ-teritoriale si a le trece in proprietatea “unora” prin jmecheria (cu J de la “juristii” care au gandit si au elaborat acest proiect de lege) licitatiilor pe punctele date amaratilor pentru drepturile lor. In acest proiect de lege, proprietarul caruia i se restituie in natura imobilul "este ținut să ramburseze valoarea îmbunătățirilor necesare si utile", detinatorii actuali exercitand dreptul de retentie... , iar evaluarea imobilului se face "prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a prezentei legi de către secretariatul Comisiei Naționale și se exprimă în puncte" si nu potrivit standardelor internationale de evaluare...! Daca tot introduceti arbitrariul... atunci dati bani(i) celor indreptatiti! Problema restituirilor trebuie sa fie solutionata cat mai repede, chiar pana in 2017 - pentru ca asumarea raspunderii implica raspunderea... (si se poate daca exista vointa...). Si sper sa nu avem parte de inca o "inginerie" in Romania... poate chiar cea mai mare...!