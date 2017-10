Restaurarea Cazinoului bate pasul pe loc. Proiectul, blocat din cauza licitaţiilor. Cine sunt vinovaţii

2

Un Morbus Alzheimer la pesedei

Astia fac pe uitucii ca sa le mearga bine.Cand am spus ca toti politicienii ar trebui sa treaca pe la doctor inainte de a fi alesi,nu am gresit.Un Alzheimer la 40-45 de ani,e cam devreme. Uite dovada,Fagadau si-a pierdut brusc memoria.El spune ca toate intarzierile se datoreaza contestatiilor facute de niste firme nenorocite si care firme vor fi puse la plata.Daca ar fi corect cu noi,asa cum se lauda,Fagadau ar trebui sa-si reaminteasca si de zecile de schelete din dulapul lasat mostenire de ilustrul inaintas Mazare,schelete care nu au nocio legatura cu licitatiile.Sa-i improspatam putin memoria:biserica din parcul garii,cazematele de pe strada Traian(Tunurile din Navarone),scheletul metalic de la Poarta 1,monstrul din beton si sticla din piata Ovidiu,scheletul de beton din portul Tomis....ai multe altele.Sunt constructii incepute si neterminate,unele cu o vechime de peste 10 ani.Astia au impresia ca orasul este mosia lor.Constructia Catedralei Notre-Dame din Paris a durat 180 de ani(din cauza contestatiilor),turnul inclinat din Pisa s-a construit in 199 de ani (tot din cauza contestatiilor).Cazinoul din Constanta va fi renovat in 250 de ani.Trebuie sa ne mandrim si noi cu Doamna Noastra, a neispravitilor.Sictir pesedeilor !