Reprezentanţii PP-DD au decis să se retragă de la dezbaterile asupra bugetului

Reprezentanții PP-DD au decis să se retragă de la dezbaterile asupra bugetului

Reprezentanții PP-DD au decis să se retragă de la dezbaterea asupra bugetului pe 2014, a declarat, în plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului, senatorul PP-DD Haralambie Vochițoiu.„Astăzi, Partidul Poporului Dan Diaconescu, reprezentanții săi în Parlamentul României, după consultarea cu colegii noștri din teritoriu și cu o mare parte a oamenilor care ne-au trimis aici, am luat decizia extremă, dureroasă de altfel, de a ne retrage de la așa-zisa dezbatere, această mascaradă care fi trebuit să fie dezbaterea bugetului României. Mi-aș dori ca Dumnezeu să vă dea înțelepciunea să nu faceți din bugetul românilor o minge de ping-pong între Guvern și Președinție, între Președinție și Parlament, eventual Curtea de Conturi", a spus Vochițoiu.Acesta a mai afirmat că toate amendamentele PP-DD au fost ignorate și respinse.„Toate, absolut toate amendamentele Partidului Poporului Dan Diaconescu au fost ignorate și respinse. După ce am avut toată disponibilitatea de dialog, după ce ne-am oferit toată expertiza specialiștilor noștri, am constatat că actuala putere vrea un buget nu al României, ci al USL”, a mai spus liderul grupului PP-DD din Senat, citat de Agerpres.