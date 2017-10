Reorganizarea se amână, CJC rămâne cu referendumul în aer

Coaliția de guvernare a decis, ieri, amânarea discuțiilor pe subiectul reorganizării până la toamnă, în urma refuzului de către UDMR a variantelor propuse de PDL și Traian Băsescu. În ceea ce privește județul Constanța, hotărârea de organizare a unui referendum adoptată de Consiliul Județean va fi amânată, doar în condițiile în care se va renunța definitiv la ideea reorganizării teritoriale.Vicepreședintele Consiliului Județean, Cristinel Dragomir, a menționat că în cazul în care reorganizarea teritorială va fi doar amânată temporar, referendumul rămâne în picioare, fiind necesar ca oameni să își exprime opinia cu privire la acest aspect. „Deocamdată nu am primit nimic oficial. Pe 8 iulie avem termen cu privire la atacarea în contencios a hotărârii CJC de către prefect. În cazul în care sentința va fi definitivă și nu va anula hotărârea Consiliului Județean, în maximum 20 de zile de la pronunțarea ei trebuie să fie organizat referendumul. Vom vedea ce informații mai apar până atunci, vom face ședință de consiliu și vom decide dacă acesta mai este oportun. Dacă este doar o decizie temporară, cred că populația trebuie să își exprime opinia, dacă se va renunța la ideea reorganizării odată pentru totdeauna, vă dați seama că nu mai are rost să facem referendum”, a declarat Dragomir. Problema, reluată în toamnăLiderul UDMR Kelemen Hunor a declarat că recomandarea Uniunii este scoaterea problemei regionalizării de pe ordinea de zi a Parlamentului, în caz contrar urmând să se ajungă la o criză politică pe care UDMR nu o dorește.„Noi recunoaștem faptul că trebuie să continuăm procesul de des-centralizare, să avem o reformă administrativă și că trebuie să gândim în continuare reforma regiunilor de dezvoltare. Nu suntem în măsură să fim pentru hotărârea opt plus două. Dacă partenerul nostru nu e în măsură să fie pentru recomandările noastre făcute, atunci recomandarea noastră este să luăm aceste probleme de pe ordinea de zi a Parlamentului, pentru că altfel vom ajunge la o criză politică pe care noi nu dorim deloc s-o demarăm pentru că acea criză ar readuce România și în ce privește problemele economice la nivelul la care țara a fost în 2010, iar cel care ajunge la guver-nare va trebui să înceapă din nou din momentul în care am început noi în 2010”, a declarat președintele UDMR.La rândul ei, Roberta Anastase, prim-vicepreședinte al PDL, a anunțat că o comisie a Coaliției va analiza până la toamnă variantele de reorganizare, urmând a funcționa în paralel cu comisia interministerială ce funcționează deja.„Coaliția a decis înființarea unei co-misii care să găsească formula astfel încât să avem o majoritate în Parlament ca să treacă un astfel de pro-iect. Până una-alta, vorbim de descentralizare la nivel local”, a explicat Anastase decizia arcului guvernamental. Ea a spus că UDMR a fost de acord și cu comisia și cu această fază de descentralizare.Întrebată ce va face efectiv acest for, Anastase a precizat: „Se ocupă de formula de gândire a regionalizării, în paralel cu acțiunea guvernamentală de descentralizare”. Totodată, Roberta Anastase a adăugat că, până astăzi, fiecare partid își va desemna reprezentanții în acest grup de lucru.