Remus Cernea şi-a "executat" liderul de la Constanţa

Remus Cernea și-a "executat" liderul de la Constanța

Deputatul Colegiului 9 Constanța, Remus Cernea, se pare că este urmărit de ghinion de când a luat decizia de a iniția o lege prin care propune ca Biserica să nu mai fie finanțată de la stat.Inițial, zilele trecute, el a intrat în conflict cu Radu Mazăre pe această temă, edilul de Constanța acuzându-l că nu a consultat Organizația PSD Constanța cu privire la acest subiect. În opinia primarului Mazăre, Cernea ar fi trebuit să facă acest lucru deoarece el a ajuns în Parlament cu susținerea PSD Constanța.În replică, Cernea i-a transmis că el este membru al Partidului Verde, și nu al PSD, motiv pentru care nu trebuie să se consulte cu privire la inițiativele lui personale.Deși mulți credeau că s-au mai limpezit apele, lucrurile nu stau chiar așa deoarece proaspătul președinte demis al Partidului Verde Constanța, Sorin Belu îl acuză pe Cernea că a câștigat funcția de președinte al partidului cu încălcarea statutului, fără să fie ales, așa cum ar fi trebuit.„Conflictul deschis pe care l-am avut cu președintele Partidului Verde, Remus Cernea își arată urmările. La finalul săptămânii trecute, în ședința Biroului Executiv Central al PV s-a decis demiterea sau suspendarea a numai puțin de șapte președinți de filiale locale, printre care și subsemnatul. Această acțiune nu a surprins pe nimeni, știindu-se faptul că președintele Cernea a fost deranjat de afirmațiile făcute de liderii unor filiale. Fără a ni se preciza ce articole din statut am încălcat, am fost executați democratic de un Birou Executiv unde majoritară este echipa lui Remus Cernea, oamenii de la fosta Mișcare a Verzilor -Democrat Agrarieni”, a declarat Sorin Belu, până de curând președinte al filialei Partidului Verde de la Constanța.Contestație în instanțăEl a adăugat că, la ora actuală pe rolul instanței de judecată, mai exact, Tribunalul București-secția a IV-a Civilă, dosar 4099/3/2013, se află un proces în care mai mulți membrii PV, inclusiv lideri de filiale au atacat hotărârile luate la Congresul din 19 ianuarie 2013 când Remus Cernea a fost mai degrabă numit, decât ales președinte al PV, ca urmare a unui „protocol negociat în secret de personaje care au trădat interesele Partidului Verde”.„Sunt multe încălcări grave ale statutului dar și acte întocmite în fals pe care instanța va trebui să le lămurească. Cred că miza este, dacă procesul este pierdut de echipa Cernea, fuziunea Mișcarea Verzilor -Democrat Agrarieni cu Partidul Verde dar și toate hotărârile Congresului se anulează. Așadar, toți cei ce se opun actualei conduceri trebuie înlăturați rapid. Ca să nu mai spun că, starea de tensiune din Partidul Verde a atins apogeul, culminând cu atacuri la persoană și amenințări, lucruri ce au făcut-o pe doamna Georgeta Ionescu,prim-vicepreședintele să demisioneze din partid. Astfel, Partidul Verde a pierdut un ecologist de valoare și un om cu un CV impresionant în comparație cu al actualului lider Remus Cernea. Echipa Cernea a făcut tot ce a putut s-o îndepărteze. De ce? Pentru că Georgeta Ionescu trebuia să fie, de fapt, președintele interimar al PV, cu șanse uriașe și meritate de a ocupa, de drept, funcția de lider al Partidului Verde”, a explicat Sorin Belu.Reamintim că, luna trecută, președintele Organizației Partidului Verde-filiala Constanța, Sorin Belu, l-a tras la răspundere pe Remus Cernea pentru modul în care a votat un proiect de lege despre care spunea că este contrar doctrinei Partidului Verde. Totodată, lui Cernea i se mai reproșa că răspunde în mod suspect chemărilor unor lideri naționali ai PSD și se îndepărtează de latura ecologistă pe care Partidul Verde o promovează cu maximă sinceritate. În replică, la timpul respectiv, Remus Cernea spunea că Sorin Belu i-a cerut bani pentru funcție, însă nu a putut proba această acuzație, iar Belu a infirmat-o total.Vizavi de noile acuzații, Remus Cernea nu a putut fi contactat pentru a i se lua un punct de vedere.