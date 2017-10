Remus Cernea: „N-am legătură cu incidentul din Parlament!”

Deputatul Colegiului 9 din Constanța, Remus Cernea, a declarat că nu are nicio legătură cu incidentul din Parlament de marți, în care două persoane neautorizate au intrat în plen și au perturbat lucrările, el precizând că responsabilitatea pentru actul respectiv revine exclusiv celor care l-au comis. „În Parlament a avut loc un incident. Două persoane neautorizate au intrat în plen și au perturbat lucrările acestuia. Deși am fost acuzat că aș fi avut vreo implicare, nu am nicio legătură cu acest incident și nu am știut nimic despre ceea ce pregăteau respectivele persoane. Eu doar am facilitat accesul pentru cinci persoane care mi-au spus că doresc să asiste de la balcoane la lucrările din plen. Este un drept al fiecărui cetățean de a asista la ședințele Parlamentului, drept care trebuie respectat, iar eu am intenționat doar să facilitez exercitarea acestui drept”, susține Cernea, într-un comunicat remis redacției. Potrivit lui Cernea, Parlamentul este instituția fundamentală a democrației din România, iar prestanța acestuia trebuie apărată și respectată.„Nu sunt de acord cu gestul celor două persoane. Orice motivații ar fi avut, orice cauză ar fi susținut, există valori democratice și principii mai mari care trebuie să prevaleze. Consider că responsabilitatea pentru actul respectiv revine exclusiv celor care l-au comis. Buna mea credință a fost folosită într-un mod incorect, care afectează principii și valori pe care le apăr. Parlamentul trebuie ferit de astfel de situații, altfel se deschide calea pentru afectarea gravă a lucrărilor acestei instituții. Aceste precizări pe care simt nevoia să le fac privesc, așadar, o problemă pur principială”, susține Cernea.