Gheorghe Grameni:

"Regret Guvernul Boc foarte mult. Bugetul care îl am acum este un sfert din cât aveam atunci"

Cu toate că bugetul comunei Mihai Viteazu a scăzut de la an la an, primarul Gheorghe Grameni încearcă să găsească soluții pentru ca oamenii să fie mulțumiți.„Regret Guvernul Boc foarte mult. Bugetul pe care îl am acum este un sfert din cât aveam atunci. Oamenii nu înțeleg că nu mai sunt aceleași fonduri, dar noi încercăm să-i ajutăm așa cum putem”, a spus primarul Gheorghe Grameni.El a explicat că bugetul comunei Mihai Viteazu a scăzut de la an la an și speranța că acesta ar putea crește prin impozitarea turbinelor eoliene a fost spulberată cel puțin pentru moment. Tocmai din acest motiv, primarul Gheorghe Grameni spune că, deși are diverse planuri pentru realizarea unor noi obiective în comună, ele nu pot fi duse până la capăt din cauza lipsei banilor.„Avem un buget de austeritate care nu ne permite să facem investiții. În aceste condiții, ne mulțumim să supraviețuim ca autoritate locală. Bugetul local ar fi fost mai câștigat dacă societățile care ridică turbinele eoliene ar fi plătit taxele și impozitele aferente acestor construcții la bugetul local. Din nefericire, în noul Codul Fiscal, turbinele eoliene pot fi impozitate, numai că banii nu ajung la bugetul local, ci sunt virați direct la bugetul de stat. Impozitarea turbinelor eoliene ar fi însemnat dezvoltarea reală a comunei. Eu încă mai sper ca Guvernul să aducă modificările necesare pentru ca banii din impozitarea eolienelor să ajungă la autoritățile locale”, a spus primarul Gheorghe Grameni.Șeful administrației publice din Mihai Viteazu a povestit că în anul 2009 a fost eliberată autorizația de construcție a centralelor eoliene pentru societatea „Eolica Dobrogea One”, iar în baza legii, primăria a cerut impozit pe clădirile construite.„De când legea s-a schimbat în sensul că eolienele sunt construcții speciale, una din societățile care a construit centrale eoliene pe teritoriul comunei ne-a dat în judecată în vederea recuperării banilor plătiți către primărie. Reclamanții au spus în instanță că legea este ambiguă, că nu datorează impozitul pentru clădiri și că autoritatea locală trebuie să le returneze suma de bani plătită. Inițial, am câștigat pe fond dar, ulterior, am pierdut. Acum procesul a ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție, iar de șase luni așteptăm stabilirea unui termen de judecată”, a mai spus primarul Gheorghe Grameni.Pe de altă parte, el a explicat că, în cadrul unei ședințe de Consiliu Local s-a micșorat taxa pentru eliberarea acordului de funcționare de la 1.200 lei la 400 lei. De asemenea, el a spus că s-a aprobat taxa pentru eliberarea atestatului de producător în cuantum de 150 lei, iar vizarea anuală a acestuia va costa 50 lei.