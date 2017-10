"Regiunea Moldovei are dreptul la o autostradă"

Regiunea Moldovei are dreptul la o autostradă care să lege zona de Transilvania, a declarat, într-o conferință de presă electorală, la Roman, fostul premier Mihai Răzvan Ungureanu, citat de Agerpres."Acum este momentul de chemare la luptă a Moldovei pentru dreptate. Moldova are dreptul la o autostradă care să lege această zonă, trecând Carpații, ajungând în Transilvania. Această autostradă trebuie să treacă neapărat și prin județul Neamț. Guvernul Ponta încearcă însă să șteargă această autostradă de pe hartă. Moldova are nevoie de locuri de muncă și nu de pomeni electorale", a spus fostul premier.