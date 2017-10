„Refuz să mă întâlnesc cu Victor Ponta“

1

FIAT JUSTITIA,PEREAT USL

Ponta,Antonescu si USL au primit o lectie folositoare tuturor.Sub influenta marilor corupti(din toate taberele politice).USL,prin tot ce a declarat si a facut,a incercat sa loveasca in politica europeana de austeritate,politica pe care Basescu si guvernarea Boc au inteles-o mai devreme decat alte state,care nici astazi nu si-au gasit solutii minime de diminuare a efectelor crizei.Din punct de vedere al nemultumirilor populatiei,masura de suspendare putea sa aiba efectele scontate doar in cazul respectarii cu strictete a regulilor democratice si a Constitutiei,ceea ce nu s-a intamplat datorita politicii aventuriste a USL care a dat actiunilor un caracter de razbunare.. Cele mai reactionare forte politicianiste fidele lui Iliescu,oligarhia,baronii din toate partidele,si-au jucat ultima carte. Indiferent de rezultatul referendumului,un lucru este clar:este nevoie de o noua clasa politica si romanii trebuie sa sprijine o astfel de politica.Atitudinea U.E. este ferma.Nu exista cale de intoarcere si singura cale de progres politic si social in Romania este LEGEA,aplicarea ei cu strictete,asa cum este ea.O lege,chiar imperfecta este mai buna cand este aplicata cu inteligenta si bun simt,decat una buna,aplicata prost,cu rea intentie.Actiunile USL au totusi un merit.Chiar fara voia lor,uslistii au provocat o situatie care a grabit procesul de intelegere a democratiei si importanta respectarii Constitutiei si a legilor.Pana la toamna,cei din PNL vor intelege ca locul lor nu este alaturi de PSD,ambele partide trebuind sa se dispenseze hotarat de aportul tovarasilor iliescieni la treburile de partid.