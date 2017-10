Reformarea Parlamentului şi salarizarea bugetarilor, printre priorităţile PNL

Reformarea Parlamentului și salarizarea bugetarilor, printre prioritățile PNL

„Prezența noastră în teritoriu este foarte bună iar activele partidului sunt din ce în ce mai mari. Încercăm să ajungem în casele tuturor constănțenilor și să le explicăm, în primul rând, de ce este atât de important să meargă la vot pe 11 decembrie. În primul rând, pentru a schimba starea în care se află astăzi lumea politică, dar mesajul nostru are respectul față de cetățean la bază și mergem și-i invităm numai la vot. Îi rugăm să se informeze și să aleagă numai în cunoștință de cauză pentru a putea fi responsabili și să nu ajungem să ne plângem că alții ne-au făcut soarta. În al doilea rând, dacă se informează cum trebuie, vor vedea că prin reînnoirea listei și prin calitatea candidaților de pe listă, au o flacără mai mare a speranței. Nimic nu este cert pe lumea asta, în afară de impozite și sfârșitul vieții, dar speranța nu trebuie să moară. Acest mesaj este foarte bine primit de constănțeni. De speakeri și de oameni cu bășici la limbă s-au cam săturat și vor să mai vadă și oameni cu bășici la palmă și la talpă. Mesajele noastre au fost bine primite de cei găsiți acasă și am descoperit că oamenii sunt pe aceeași lungime de undă cu noi, rezonează cu noi și vor un parlament înnoit”, a spus George Muhscină.La rândul ei, liberala Ana Marcu, care candidează pe un loc eligibil la Camera Deputaților, a prezentat două proiecte pe care PNL vrea să le pună în aplicare.Primul dintre acestea face referire la salarizarea unitară a bugetarilor, iar cel de-al doilea la reformarea Parlamentului.„În această perioadă a campaniei electorale am umblat mult prin județ și am întâlnit foarte multă sărăcie și îndoială. Noi trebuie să găsim măsuri care să rezolve probleme, nu doar să exploatăm sărăcia. Doresc să aduc în atenția opiniei publice două măsuri aflate în programul de guvernare propus de PNL: legea salarizării unitare și reforma Parlamentului. Referitor la legea salarizării, suntem absolut convinși că prin aplicarea acestei legi se va pune ordine în sistem, va exista echitate, va exista valorizarea performanței, va exista corelarea salariului de referință cu dinamica creșterii economice, care va permite mediului de afaceri să se adapteze creșterilor salariale propusă prin această lege. Dacă vorbim de punere în practică, ne referim la o aplicare etapizată pe un parcurs de patru ani, cuplată cu bugetul. Se va putea opera majorări salariale timp de patru ani de zile, pentru toate categoriile de bugetari, într-o proporție de 30-40%, astfel încât la sfârșitul anului 2020 să avem un salariu mediu brut 4.328 de lei. Impactul bugetar ar fi de 23 de miliarde. S-a luat în considerare o creștere anuală cu 4%, concomitent cu implementarea unor măsuri de stimulare a creșterii economice. Această lege este un angajament PNL de a promova un cadru de salarizare corect, sustenabil, care să asigure un echilibru între nevoi și resurse”, a explicat liberala Ana Marcu.În ceea ce privește reforma parlamentară, ea amenșionat că aici ar urma să existe mai multe modificări în sistem.„În ceea ce privește proiectul pentru reforma Parlamentului, am plecat de la următoarele premise. Este știut că Parlamentul se află la un nivel de încredere foarte scăzut, aproape alarmant. Este perceput ca fiind format din persoane care au în vedere interesul personal sau interesul de grup. Are un număr mare de membri suspecți că ar avea probleme penale. PNL își propune să redea Parlamentului rolul consimțit de Constituție, este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legislativă a țării. Reforma parlamentară nu se poate face fără a schimba fundamental modalitatea de selecție a candidaților. Un pas este deja făcut: s-au aplicat criteriile de integritate, s-a format o listă de candidați cu oameni noi, care respectă aceste criterii de integritate și care vor fi la primul mandat în Parlament. Acesta a fost primul pas. Cel de-al doilea pas se referă la schimbarea funcționării Parlamentului prin reguli noi și conduită, prin vot deschis și prin transparentizarea procesului legislativ. Când mă refer la conduită și reguli noi, PNL propune un nou program al parlamentarului printr-o săptămână în plen, o săptămână la comisii, o săptămână în circumscripții. Prezența parlamentarului se va face doar prin cartela de vot iar parlamentarii să fie remunerați la fel ca cei din Parlamentul European, respectiv, în funcție de prezență”, a mai spus Ana Marcu.