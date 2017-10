Referendumul va fi validat doar dacă participă nouă milioane de români la vot

2

Planul B

Aici avem alt buton.In caz de "avarie" provocata de CCR ,apasam pe butonul INS (Institutul National de Statistica).Doar ce s-a schimbat conducerea INS-ului.Aici avem doua variante:PLANUL B.1- Conform datelor,care probabil vor fi publicate de INS,populatia Romaniei la ultimul recensamant este de 19 milioane de locuitori.Din 19 milioane avem cam 15 milioane de cetateni cu drept de vot.Deci pentru demiterea lui Basescu trebuie sa se prezinte la urne cam 7.5 milioane de cetateni.Daca raportam 7.5 milioane la 18 milioane(pe vechi) vedem ca prezenta la vot trebuie sa fie de 42%, adica punct ochit punct lovit. PLANUL B.2- Dar ca sa fim mai siguri facem altceva.Organizam referendumul conform deciziei CCR,(culmea democratiei),asteptam rezultatele,verificam prezenta reala la vot,falsificam datele recensamantului si apoi le publicam.Cine verifica ? Ati vazut ? Iata un presedinte demis prin vointa poporului roman. USL si democratia tunata ! Eu nu am nicio indoiala.Cu respectarea deciziei CCR sau fara respectarea ei,Basescu va fi demis din pix asa cum am demonstrat mai sus.Schimbatea sefului INS este constitutionala.As vrea sa aflu cine a intocmit acest plan diabolic de schimbare a presedintelui.Daca observati,planul de schimbare a presedintelui seamana cu o schema logica folosita in programele IT. In cazul nostru "softul" utilizat de specialistii USL-ului te ghideaza catre un singur rezultat final :indiferent de datele initiale introduse in program presedintele va fi schimbat.Pe mine nu ma intereseaza soarta lui Basescu.Ma intereseaza soarta democretiei reale si soarta justitiei.Daca acesti politicieni sunt in stare sa modifice legile dupa bunul plac,viitorul nu suna bine.Acesta "tehnica" de a te juca cu politica va fi folisita si in situatii mai grave.Asta este doar inceputul.